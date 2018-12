En hiver, luttez contre le retour des rongeurs en 30 points faciles à mettre en oeuvres.

Le contrôle des rongeurs dans et autour la maison passe par la mise en œuvre de stratégies de protection et de prévention contre l'installation des premiers individus et avant que cela se transforme en véritable infestation Voici une série de conseils d'un professionnel de la gestion parasitaire, un exterminateur travaillant dans le grand Montréal.

Précautions générales pour ne pas attirer les rongeurs chez soi

Limiter la nourriture facile à s'approprier par les rongeurs Réduire au maximum les sources de nourriture et les possibilités de nidification proche ou dans la maison. Ranger les aliments dont la nourriture des animaux domestiques, l'eau et les ordures dans des contenants en métal résistant aux rongeurs ou dans des boites en plastique épais munis d'un couvercle hermétique. Ne laissez jamais de vaisselle en attente, lavez essuyez et rangez-la Débarrassez-vous des ordures dans des containers fermant hermétiquement, évitez le désordre te les salissures Empêchez les rongeurs d'entrer dans la maison Utilisez des matériaux impossibles à ronger comme la laine d'acier et le ciment pour boucher et sceller les ouvertures et les fissures les plus infimes qui donnent accès à la maison, (un diamètre de 1/4 de pouce ou plus suffit à laisser passer une souris ) . Placez un solin métallique cela fera une barrière contre rats et souris autour des habitations et ce jusqu' à une hauteur de 12 pouces et enterré dans le sol jusqu' à une profondeur de 6 pouces. Placez du gravier sous la base des maisons ou sous les maisons mobiles pour dissuader les rongeurs de creuser leur terrier. Utilisez des fondations en ciment surélevées dans les constructions neuves de hangars, granges, dépendances ou pieux en bois. Entreposez le foin sur des palettes et utilisez des pièges ou du rodenticide de façon continue pour garder le foin exempt de rongeurs. Réduisez les abris et les sources de nourriture des rongeurs à moins de 100 pieds de la maison. Enlevez les sources de nourriture qui pourraient attirer les rongeurs ou entreposer la nourriture et l'eau dans des contenants à l'épreuve des rongeurs. Ne laissez pas d'aliments pour animaux de compagnie dans les bols d'alimentation. Jeter les ordures et les déchets dans des contenants à l'épreuve des rongeurs qui sont élevés à au moins 12 pouces du sol. Transportez les déchets, les véhicules abandonnés, les pneus mis au rebut et d'autres articles qui peuvent servir de sites de nidification pour les rongeurs. Coupez l'herbe, les broussailles et les arbustes denses à moins de 100 pieds de la maison. Placez des pièges à ressort aux endroits où il est probable que les rongeurs trouveront un abri dans un rayon de 100 pieds autour de la maison, et utilisez-les continuellement.

Procédures de nettoyage

Tout endroit habité ou ayant été occupé par des rongeurs doit être nettoyé à fond. Utilisez des méthodes de nettoyage humide : avant le nettoyage, mouillez avec du désinfectant et utilisez des techniques de nettoyage à l'eau. Porter des gants de caoutchouc, des vêtements à manches longues et un masque anti-poussière. Utilisez 3 cuillères à soupe d'eau de Javel pour un gallon d'eau. Vous pouvez également utiliser du Lysol ou d'autres nettoyants désinfectants dont le phénol figure sur la liste des ingrédients. Appliquez le désinfectant sur la zone au moins 30 minutes avant le nettoyage. Utilisez des sacs de plastique double pour jeter les excréments, les cadavres et autres déchets. Si les excréments ont été traités correctement avec un désinfectant, ils peuvent être mis en double sac et jetés dans la poubelle ordinaire. Ramassez les cadavres de rongeurs en les ramassant à l'aide d'un outil, ou à l’aide d’un double sac en plastique retourné, puis scellez-le. Lavez-vous les mains dans les gants avec un désinfectant ménager général, puis dans de l'eau et du savon puis, Lavez-vous les mains nues après avoir retiré les gants, ne touchez jamais les rongeurs morts à main nue. N'utilisez pas d'aspirateur ou de balai, car ils peuvent rejeter des particules et de la poussière en suspension dans l'air.

Précautions spéciales