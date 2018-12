Cinq conseils pour profiter de son foyer en toute sécurité

Les froids commencent tranquillement à s'installer sur la province et de plus en plus, l'odeur des feux de foyer se fait sentir à l'extérieur. Si leur chaleur est envoûtante et leur odeur réconfortante, il n'en reste pas moins qu'ils peuvent être extrêmement dangereux si nos installations ne sont pas bien entretenues.

Voici 5 conseils pour vous assurer de profiter de votre foyer intérieur en toute sécurité

Faites ramoner votre cheminée à chaque année, c'est obligatoire;

Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée;

Assurez-vous que vos avertisseurs de fumée sont conforme à la réglementation et que les piles sont fonctionnelles;

Munissez-vous d'un extincteur de type ABC;

Mettez en place un plan d'évacuation et pratiquez le en famille.

Sur ce, profitez-en !