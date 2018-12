Et si on prenait de nouvelles résolutions ?

En ce 30 décembre, l'heure est au bilan. À l'aube de la nouvelle année, nombreux sont ceux et celles qui prendront des résolutions pour 2019. Si plusieurs échouent à les tenir, d'autres prennent la chose très au sérieux.

Outre les résolutions classiques comme faire plus d'exercice, manger mieux ou arrêter de fumer, voici quelques suggestions qui pourraient vous intéresser.

Manger local : Oui ça revient à manger mieux, mais c'est beaucoup plus large. Manger local ça implique également se rapprocher de son milieu, aller à la rencontre des producteurs de chez nous et avoir une nouvelle vision du monde alimentaire.

Revoir ses habitudes de consommation : tout comme pour manger localement, cette résolution peut vous amener à faire de belles découvertes. Encouragez les commerçants de votre région sur une base régulière, privilégiez les artisans locaux, vous pourriez être surpris de constater qu'il n'en coûte pas nécessairement plus cher.

Adopter un mode de vie zéro déchet : il va s'en dire que ce changement ne s'effectue pas du jour au lendemain et demande une certaine capacité d'adaptation. Commencez tranquillement en achetant en vrac ou en évitant les produits suremballés. Il existe une multitude de produits pour remplacer ceux à usage unique.

Éliminer les produits toxiques de la maisonnée : vous serez surpris du nombre d'usage que peut avoir le vinaigre blanc surtout quand vient le temps de nettoyer la maison. De l'eau chaude, du vinaigre et quelques gouttes d'huile essentielle feront briller toute la maisonnée. Et le plus beau, c'est que vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter pour les enfants, ils pourront vous aider sans danger.

Faire du bénévolat : pas la peine d'aller faire un voyage humanitaire pour aider son prochain. Les organismes de la région ont grandement besoin de bénévoles. Vous pourriez aller faire la lecture aux personnes âgées, vous impliquez auprès des banques alimentaires ou même à l'école de votre quartier. Votre implication peut faire toute la différence.