10 à 20 centimètres de neige pourraient tomber sur les régions des Laurentides et de la Rive-Nord de Montréal

Les régions des Laurentides et de la Rive-Nord de Montréal devraient recevoir entre 10 à 20 centimètres de neige d’ici demain matin. C’est du moins ce que prévoit Environnement Canada qui a émis un avertissement en vigueur pour plusieurs municipalités de la province.

Avertissement de neige en vigueur pour :

secteur de Mont-Tremblant - Sainte-Agathe

secteur de Sainte-Adèle - Saint-Sauveur

secteur de Lachute

secteur de Saint-Eustache

secteur de Saint-Jérôme



En effet, on prévoit de 10 a 20 centimètres de neige sur l'ouest du Québec. La neige débutera sur le Témiscamingue cet après-midi et se propagera rapidement sur la Rive-Nord de Montréal et les Laurentides en soirée. Les accumulations de neige seront surtout cette nuit ou tôt mardi matin.

Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement. Heureusement, les désagréments de la circulation seront vite oubliés car on prévoit un peu de pluie en après-midi.