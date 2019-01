Période d’inscription de la CSSMI pour la rentrée 2019-2020

La période d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 pour tous les nouveaux élèves du primaire et du secondaire aura lieu du lundi 21 janvier au vendredi 1er février 2019, inclusivement.

• Élève qui ne fréquente pas actuellement l’une des écoles de la CSSMI - Le parent doit se présenter à l’école de desserte entre le lundi 21 janvier et le vendredi 1er février 2019, inclusivement. Puisque certaines écoles exigent la présence de l’enfant lors de l’inscription, il est fortement recommandé de communiquer avec l’école pour connaître les modalités particulières et pour prendre rendez-vous.

• Élève né à l’extérieur du Canada (sauf l’adoption au Québec, les citoyens canadiens et les résidents permanents) - Les parents doivent communiquer avec la Direction du service de l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, et ce, avant de se présenter à l’école de desserte.



Toutes les informations sont disponibles au cssmi.qc.ca, sous l’onglet Admission et inscription.

Réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI



Les parents des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI pourront effectuer leur demande d'inscription en ligne à la fin janvier. Les parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront informés de la mise en ligne du formulaire de réinscription, par courriel, via l'école de fréquentation de leur enfant.



Toutefois, pour les parents qui n'ont pas d'adresse courriel ou pour ceux qui en feront la demande, la réinscription se fera au moyen du formulaire papier remis à l'élève à la mi-février 2019.

Inscription d’un enfant dans un projet CSSMI au primaire ou au secondaire





Visitez la section Projets CSSMI au cssmi.qc.ca pour connaître tous les détails sur les différents projets (alternatif, musical, Baccalauréat International (PEI), santé globale, hockey féminin, football et Sport-études) et les nouveaux critères d’inscription.



De plus, des soirées d’information sont obligatoires pour les parents pour l’inscription à TOUS les programmes.



La date limite d’inscription est le 8 février, sauf pour le programme musical au primaire, soit le 1er février.