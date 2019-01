Le désembuage ou le remplacement de fenêtres thermos : quoi choisir?

Pour une entreprise spécialisée dans la vente et l’installation de portes et fenêtres comme Instaltech G.L, les fenêtres thermos ne possèdent aucun secret.

L’installation de fenêtres thermos, un must



Il faut dire que leur installation est une affaire de routine. Dans une province à la météo aussi capricieuse que le Québec, de nombreux propriétaires se tournent vers ce type de fenêtre pour optimiser la performance énergétique de leurs maisons. Formées de deux ou de plusieurs panneaux de verre étanchéifiés de façon hermétique, les fenêtres thermos ne laissent pas pénétrer le froid, ce qui permet d’économiser des frais d’électricité considérables!



Même lorsqu’elles ont été installées convenablement, les fenêtres thermos se dégradent au fil du temps. Il n’y a rien de plus normal : des fenêtres bien installées peuvent durer jusqu’à un demi-siècle, mais, comme la durée de vie du scellant n’est pas aussi longue, il est essentiel de le changer en cours de route.



Il importe de surveiller la présence de condensation, de saleté ou de poussière, qui annonce des fuites d’eau ou d’air provoquées par un scellant abîmé. Les joints peuvent aussi s’assécher et se décoller dans de telles circonstances. Si tout semble normal, mais que vous avez la conviction que vos fenêtres ont perdu de l’efficacité, commandez une inspection thermographique, qui pourra identifier ce que l’œil nu ne peut voir.



Le désembuage, une solution temporaire



Si vous remarquez de la dégradation, oubliez le désembuage et confiez le remplacement de fenêtres thermos de votre propriété à un expert en vente et installation de portes et fenêtres. Même s’il semble plus simple, le désembuage ne propose qu’une solution temporaire. C’est un peu comme si vous posiez un bandage sur une blessure sans prendre le temps de la nettoyer ni de la désinfecter. Même si vous faites retirer l’eau et la poussière entre les vitres, vous ferez face au même problème au bout de quelques semaines puisque vos fenêtres ne sont plus hermétiques. Puisqu’il est inévitable, pourquoi faire précéder le remplacement de fenêtres thermos d’un désembuage inutile?



Selon Écohabitation, le remplacement des fenêtres thermos présente la meilleure solution pour vaincre un problème de condensation et profiter de nouveau des propriétés isolantes du double ou du triple vitrage.



Les vitres Sungate 400 installées par Instaltech G.L résistent au froid et à l’humidité. Celles-ci vous donneront l’occasion de passer l’hiver au chaud sans dépenser une fortune en électricité.