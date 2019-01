Moral en berne ? Prenez soin de votre corps en 3 conseils

La période de l’hiver est souvent une longue traversée démoralisante. On vit calfeutré chez soi ou au bureau et une fois dehors on est obligé de s’emmitoufler pour se protéger du froid mordant. Mais avec une peau éclatante et un corps bien tonique, vous vous sentirez plus conquérante pour aborder le printemps.

1.Soignez votre peau !

Le secret d’une belle peau, c’est l’hydratation ! Pour votre routine de toilette, préférez la douche au bain et l’eau tiède à l’eau chaude qui ramollit la peau. Utilisez un savon doux pour éviter la sécheresse cutanée et tamponnez-vous délicatement pour vous sécher. Appliquez ensuite une crème pour le corps hydratante et raffermissante adaptée à votre type de peau.

Votre hygiène de vie impacte la qualité de votre peau : adoptez une alimentation équilibrée riche en vitamines et oligo-éléments et évitez les boissons sucrées. Buvez beaucoup d’eau, un verre dès le matin au réveil avant le thé ou le café vous réhydratera de la nuit. Dormez au moins 7 heures.

2.Faites du sport

Une séance de vingt minutes de sport par jour trois fois par semaine entretient la masse musculaire et donc la tonicité du corps. Le meilleur moment est le matin quand le corps est prêt à dépenser de l’énergie. Échauffez-vous en exécutant quelques rotations latérales des bras, quelques talons-fesses puis grandissez-vous mains jointes vers le plafond.

Commencez par le bas du corps avec des quats et des fentes, puis allongé sur le sol faites le pont pour renforcer les fessiers. Attaquez ensuite le haut du corps, les abdos et les obliques. Une vingtaine de mouvements pour chaque série au minimum sont nécessaires.

Si vous disposez de plus de temps, allez nager. La natation est un sport complet et non traumatisant.

3.Corrigez vos défauts

La chirurgie plastique s’est démocratisée. On peut à présent retoucher certaines zones du corps que le sport ne peut modifier en raison d’un amaigrissement très important ou du flétrissement de la peau dû à l’âge. Consultez pour un redrapage des bras ou des cuisses par exemple afin de corriger l’affaissement de la peau ou éliminer les excédents graisseux dont vous voulez vous débarrasser. C’est d’autant plus important si vous êtes complexé ou manquez de confiance en vous !

Bien dans son corps, bien dans sa tête dit l’adage ! Prenez le taureau par les cornes et bougez.