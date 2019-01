La Ville de Bois-des-Fillion fête ses 70 ans

Il y a 70 ans jour pour jour, soit le 19 janvier 1949, se tenait l’Assemblée des contribuables en vue de l’élection du premier conseil municipal de la toute nouvelle Municipalité du village de St-Maurice de Bois-des-Filion. Monsieur Joseph Germain était alors élu par acclamation premier maire de la nouvelle municipalité!

L’année 2019 marque donc le 70e anniversaire de la création de Bois-des-Filion, qui sera souligné par une série d’événements et d’expositions pour nous rappeler d’où nous venons et quel est le chemin que nous avons parcouru durant ces 70 ans de vie collective.

« Nous mettrons à profit les archives municipales, les souvenirs de ceux et celles qui sont nés, ont grandi et ont vieilli ici, et de ceux et celles qui ont choisi à un moment de leur vie de joindre cette communauté et d’y faire grandir leur famille. » souligne le maire, Gilles Blanchette.

La Ville de Bois-des-Filion invite les citoyens à suivre les célébrations à sur son site Web.