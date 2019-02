Campagne de sécurité en transport scolaire 2019 : M’as-tu vu?

Le Comité Partenariat Policiers-CSSMI se mobilise à nouveau cette année pour souligner la Campagne de sécurité en transport scolaire M’as-tu vu? se déroulant du 4 au 15 février. L’importance de la sécurité près des écoles et à proximité des autobus scolaires est une préoccupation constante pour la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles ainsi que pour l’ensemble des services policiers du territoire. C’est pourquoi plusieurs initiatives prendront forme dans les prochains jours démontrant que l’adoption de comportements sécuritaires et le respect des règlements demeurent une priorité!



En bref

• La campagne M’as-tu vu? est l’initiative de la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) et elle se déroule à l’échelle de la province du 4 au 15 février 2019.

• En matière de sécurité, la CSSMI collabore depuis plusieurs années avec les sept services policiers du territoire : Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, Police de Blainville, Service de police intermunicipal de Terrebonne, Police régionale de Deux-Montagnes, Police de Mirabel, Police de Saint- Eustache et la Sûreté du Québec.

• Plusieurs actions sont réalisées grâce à la fidèle collaboration des transporteurs de la CSSMI : Autobus Gérald Séguin, Autobus Robert Paquette, Autobus Deux-Montagnes, Autobus Yves Séguin, Autobus G.D., Autobus Scolaires Chartrand, Groupe Renaud, Groupe Le Mistral et Berlines Transit.

• Tous les jours, 409 véhicules incluant les autobus, les minibus et les berlines circulent sur le territoire de la CSSMI (16 villes). Ce sont 22 000 élèves transportés quotidiennement! Les risques d’incidents sont donc nombreux, d’où l’importance de sensibiliser les élèves, le personnel, les parents et les automobilistes.



CSSMI : la sécurité en transport scolaire vue par les écoles!

Pour la campagne 2019, les écoles primaires et secondaires sont invitées à prendre une photographie illustrant à leur façon l’importance de la sécurité en transport scolaire ou à proximité des autobus. Les photographies reçues seront diffusées sur les médias sociaux afin de mettre en valeur les initiatives et les gestes de sécurité au sein des établissements.



Services policiers

De façon plus accrue, les services policiers du territoire seront présents aux abords des écoles de la CSSMI à l’arrivée et au départ des autobus scolaires. Une présence policière en zone scolaire s’avère un bon moyen pour sensibiliser, entre autres, les automobilistes à adopter une conduite sécuritaire et à redoubler de vigilance près d’un établissement scolaire.