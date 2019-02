4 stratégies pour devenir un employeur attractif

La population canadienne vieillit et d’importants départs à la retraite sont à prévoir d’ici peu de temps. Dans ce contexte, recruter deviendra de plus en plus difficile dans de nombreux secteurs sans parler du coût du recrutement pour un employeur. Comment dès lors attirer et retenir les talents aujourd’hui pour maintenir la performance de l’entreprise demain ?

1.Construire sa marque

La mise en œuvre d’une communication corporate est nécessaire pour transmettre les valeurs de l’entreprise, la communication commerciale ne suffisant pas. Des actions évènementielles telles que des conférences, des séminaires, ou encore du mécénat assortis à une stratégie de contenus sur les réseaux sociaux vous aideront à construire une identité plus forte, plus séduisante, plus attractive.

2.Mettre en œuvre une communication interne efficace

Les salariés sont vos meilleurs ambassadeurs. La communication interne a pour objectif de les fédérer autour de l’identité de l’entreprise. Vous y contribuerez par la construction d’un leadership plus horizontal, au plus près de leurs préoccupations. C’est en étant à l’écoute de leurs besoins, en vous rendant disponible quand il le faut, en fixant des objectifs clairs et atteignables que vous pourrez valoriser votre culture d’entreprise. N’oubliez pas que votre reconnaissance à leur égard est importante, sachez les remercier par une journée de team-building par exemple ou par un week-end séminaire par exemple.

3.Démarcher les candidats

Déposer des annonces ne suffit plus. Vous devez désormais utiliser les ressorts du marketing pour séduire et convaincre les candidats :

Valorisez l’entreprise par des annonces accrocheuses et à forte valeur ajoutée, mais aussi à travers votre culture d’entreprise,

Utilisez LinkedIn Recruiter pour vos recherches avancées,

Soyez présent sur les salons de l’emploi, dans les écoles et les universités.

Le salaire n’est pas forcément un leitmotiv pour attirer et retenir vos collaborateurs : pensez à leur offrir des avantages sociaux qu’ils ne trouveront pas ailleurs : mutuelle, retraite, congés, prévoyance, programme de frais de scolarité, épargne…

Ensuite, proposez un plan de carrière en regard de leurs compétences, des programmes de formation et veiller à faciliter leur intégration dans vos équipes.

4.Aménager le bien-être au travail

Il est bien évident que le cadre de vie au travail est un facteur essentiel de bien-être, les salariés y passent tout de même la majeure partie de leur journée. Des bureaux accueillants et confortables, une salle de détente et de sport, une plus grande flexibilité du travail auront toute leur importance au moment de la prise de décision du candidat.