Préparez sa rencontre avec son courtier hypothécaire

Avant de rencontrer votre courtier hypothécaire celui-ci aura au préalable vérifier le type d’emploi occupé, quel genre de projet vous désirez réaliser. Pour ainsi bien vous guider sur la documentation nécessaire à apporter avec vous pour l’avancement de votre projet. Dressez ensuite la liste de votre actif et de votre passif. Avez-vous vos soldes de cartes de crédit, prêt personnel, le montant de vos paiements. De plus, préparez et notez vos questions avant la rencontre

Il est important d’allouer le temps nécessaire à celui-ci pour qu’il puisse bien évaluer votre situation et vos besoins. Donc, préparez vous à faire preuve de transparence car le courtier hypothécaire travaille pour vous. Quelles sont vos habitudes financières bonnes et mauvaises? Prenez soin de votre cote de crédit, effectuer toujours vos paiements minimum dû avant la date d’échéance, n’utilisez pas au maximum vos cartes et marge de crédit. Une bonne rencontre hypothécaire prendra 45-60 minutes.

Le courtier hypothécaire vous questionnera sur ce que vous recherchez, vos besoins et vos désirs. Avez-vous fait un budget car pour bien vous conseiller il ne doit pas seulement vous mentionner le montant maximum que vous pouvez mettre pour une maison mais il doit aussi respecter votre budget établi. Car nous faisons nos calculs de qualifications avec vos revenus avant impôt mais vous vivez avec des revenus après impôt. Avez-vous réfléchi sur le type de propriété recherchée, le quartier, ville?

Le courtier hypothécaire vous proposera des solutions hypothécaires adaptés à votre situation et à vos besoins.

La préqualification hypothécaire accélère le processus d’achat de propriété. Il rassure les vendeurs quant à votre capacité financière tout en démontrant votre sérieux dans votre démarche.

