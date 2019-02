EXP2019 : un rassemblement unique sur les nouvelles tendances d'affaires

La coalition des chambres de commerce des Laurentides est heureuse de convier les chefs d’entreprises, gestionnaires et dirigeants, ainsi que les entrepreneurs en démarrage, au tout premier grand rassemblement de l’entrepreneuriat et des nouvelles tendances d’affaires. Cet événement unique a pour objectif dans le cadre de sa première édition, de promouvoir les grandes tendances d’affaires afin d’outiller les entrepreneurs et gestionnaires de la région des Laurentides, moteurs d’emploi et de richesse.

L’événement animé par Isabelle Racicot et DJ Abeille, se déroulera le 12 mars prochain, de 8 h à 17 h 30, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville situé à Sainte-Thérèse.

Plus de 300 participants sont attendus à cet événement d’envergure dans la région des Laurentides, rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Dans le contexte de ce premier rassemblement et des défis associés à la rareté de main-d’œuvre sur le territoire, la thématique retenue pour cette édition porte sur les grandes tendances de culture en ressources humaines et comment les entreprises peuvent attirer et conserver des employés de qualité. Il sera aussi question de l’innovation en entreprise et de leadership.

Une programmation des plus impressionnantes avec plusieurs conférenciers et panélistes de renom dont, René Vézina, conférencier, Stéphane Simard, conférencier, Dominique Laverdure, associée Rouge Marketing, Martin Delarosbil, fondateur Happy Culture, Pierre-Luc Bordeleau, conférencier, David Hervieux, fondateur Devolutions, Pierre Lavoie conférencier, Andréanne Marquis, fondatrice de Womance, Vincent Fortin, président fondateur de l’agence Republik et Jessica Harnois, sommelière et conférencière.

QUOI : EXP2019

QUAND : 12 mars, de 8 h @ 17 h 30

OÙ : Centre communautaire et culturel Thérèse-de Blainville, 120 Boulevard du Séminaire, Sainte-Thérèse, QC J7E 1Z2

Pour consulter la programmation complète, visitez le www.expentreprise.com.