Plaisir en famille au programme à Sainte-Thérèse!

Du 4 au 8 mars prochain, des milliers d’enfants profiteront d’une semaine de congé à l’occasion de la relâche scolaire. Cette année, la Ville de Sainte-Thérèse propose une programmation d’activités journalières gratuites et plus amusantes les unes que les autres. Les familles auront la liberté de choisir les activités qui agrémenteront leur journée! N’est-ce pas aussi ça la relâche?

« Cette année, afin de s’adapter à la demande, la Ville a misé sur une programmation d’activités gratuites à la carte. Beaucoup de familles prennent congé pendant cette semaine puisque c’est le moment idéal pour prendre une pause du tourbillon de la vie familiale habituelle. C’est aussi l’occasion de briser la routine du quotidien et de s’amuser à son rythme, et ce, sans se ruiner! », a indiqué la mairesse de Sainte- Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Activités gratuites pour toute la famille

Plusieurs activités sont proposées pour amuser et faire bouger les enfants, les parents et les grands-parents. Voilà de belles occasions de passer du temps en famille pendant la relâche scolaire.

Sauf indications spécifiques, il suffit de se présenter sur place pour participer.

Lundi 4 mars

ATELIER LIBRE LEGO® CITY De 13 h à 16 h | Maison du citoyen Bar à jus et collation santé offerte. Déposez un Lego® chanceux dans la boîte de tirage et courez la chance de repartir avec des Legos®.

Mardi 5 mars

BRICO-MUSIQUE – VIOLON (7 à 12 ans) De 10 h 15 à 11 h 15 | Bibliothèque Percez les mystères de la lutherie et démystifiez le processus de fabrication du violon. Cet atelier vous permettra de fabriquer votre violon avec du matériel recyclé. Inscription obligatoire*

CINÉ-SURPRISE De 13 h 30 à 15 h 30 | Bibliothèque Projection d’un film qui plaira à toute la famille. Maïs soufflé offert. Inscription obligatoire*

BEACH PARTY HIVERNAL De 15 h 30 à 17 h 30 | Parc Richelieu Le printemps est à nos portes... Vous souhaitez que l’hiver se poursuive ou vous êtes de ceux qui rêvent de soleil et de chaleur? Dans tous les cas, enfilez vos patins et venez exécuter quelques pas de danse avec nous au son d’une musique estivale et ensoleillée. DJ, danse, jeux, café, chocolat chaud et prix de présence seront au rendez-vous!

Mercredi 6 mars

SPECTACLE DE PIKABELLE LA COCCINELLE (2 à 7 ans) des Productions Baluchon Magique De 10 h 15 à 11 h | Bibliothèque Pikabelle invite les amis avec elle au pays des fruits géants. À travers aventures, dialogues et comptines, des connaissances alimentaires leur seront transmises de façon ludique. Inscription obligatoire*

ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE De 13 h 30 à 16 h | École Terre-Soleil Le gymnase de l’école est ouvert afin de donner l’occasion à toutes les familles de bouger, beau temps mauvais temps! Collation santé offerte.

Jeudi 7 mars

MATINÉE SPÉCIALE POUR LES ENFANTS (12 ans et moins) De 9 h à 12 h | Maison du Citoyen

• Atelier d’initiation aux arts du cirque

• Ma Tente à lire. Une tente spéciale où les enfants effectuent de magnifiques découvertes littéraires!

• Ateliers libres avec ballons, cerceaux, et autres accessoires amusants

• Collation santé et plusieurs autres surprises sur place.

ATELIER DE SAVON (7 à 12 ans) De 13 h 30 à 15 h 30 | Bibliothèque Organisé par la Maison des jeunes des Basses-Laurentides, cet atelier vous permettra de repartir avec un savon que vous aurez confectionné vous-même. Inscription obligatoire*

Vendredi 8 mars

ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE De 9 h 30 à 12 h | École Terre-Soleil Le gymnase de l’école est ouvert afin de donner l’occasion à toutes les familles de bouger, beau temps mauvais temps! Collation santé offerte.

Du 4 au 10 mars

RALLYE POUR LES ADOS Un rallye spécialement dédié aux ados avec des énigmes à résoudre est organisé à la bibliothèque.

*Inscription obligatoire au www.sainte-therese.ca, ou en personne à la bibliothèque.

Pour plus de détails, visitez le www.sainte-therese.ca, sous Quoi faire à Sainte-Thérèse, puis Camps de jour et relâche scolaire.