Saint-Eustache finaliste au prix Mérite Ovation municipale de l’UMQ

Finaliste dès la première édition du concours « Mérite Ovation municipale », en 2004, puis lauréate du même concours en 2009 et 2014, la Ville de Saint-Eustache se voit à nouveau distinguée en 2019 pour l’ensemble des mesures novatrices mises en place pour préserver l’activité économique dans le cadre des travaux de réaménagement du Vieux-Saint-Eustache.

Retenu dans la catégorie « Administration municipale », le projet « Réaménager un centre-ville en maintenant la vie économique : pari relevé », est un projet ayant de nombreux aspects novateurs. Parmi ceux-ci, le fait que le plan d’action global des travaux résulte du choix des citoyens et des gens d’affaires abondamment consultés et ce, tant au chapitre des phases, des tronçons, que de l’horaire des travaux et des échéanciers. Notons également l’innovation déployée dans les mesures d’atténuation appliquées : présence d’une agente de liaison à temps plein, pavillon des travaux permanent au cœur du chantier, coaching professionnel personnalisé offert aux gens d’affaires, soutien financier et matériel aux initiatives du milieu, campagne d’achat local, promotion inédite des commerces, communication intensive, qui ont permis aux résidents et gens d’affaires de vivre cette période avec le minimum d’inconvénients. Enfin, l’approche originale de Saint-Eustache possède un excellent potentiel d’adaptation qui saura certainement inspirer bon nombre de municipalités du Québec.

Le projet « Réaménager un centre-ville en maintenant la vie économique : pari relevé » sera donc présenté en mai prochain devant plus de 2 000 élus et administrateurs municipaux lors des prochaines Assises de l’Union des municipalités du Québec. Soulignons qu’il s’agit d’une neuvième participation de la Ville de Saint-Eustache en tant que finaliste à ce prestigieux concours.