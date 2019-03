Le site de la Polyvalente Sainte-Thérèse fait peau neuve

La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) entreprendra plusieurs travaux de réfection touchant l’ensemble du site de la Polyvalente Sainte-Thérèse (PST), incluant la portion du Centre de formation professionnelle de l’automobile (CFPA). Ces travaux débuteront au printemps 2019 et seront réalisés par phase. Ces interventions, nécessaires pour le maintien de ce bâtiment, permettront d’accueillir les élèves et l’équipe-école dans un lieu revampé en vue d’offrir un milieu de vie sain, innovant et stimulant, propice aux apprentissages et à la réussite.

Travaux et échéancier

La CSSMI assure l’entretien de ses établissements selon son plan annuel de maintien des actifs immobiliers. Le bâtiment de la PST a été construit en 1980 et requiert des travaux de réfection.



Chaque phase des travaux s’échelonne sur une période d’environ un an.



Phase 1 : Remplacement de la piscine par un plateau sportif multidisciplinaire et réfection des stationnements.



Phases 2 et 3 : Changement du revêtement extérieur, aménagement d'espaces de divertissement sur le terrain en façade, remplacement et ajout de fenêtres ainsi que réfection de cages d'escalier.



: Changement du revêtement extérieur, aménagement d’espaces de divertissement sur le terrain en façade, remplacement et ajout de fenêtres ainsi que réfection de cages d’escalier. Phase 4 : Changement du revêtement extérieur pour la portion du CFPA.

Cohabitation requise

Considérant l’ampleur des travaux et le temps nécessaire pour compléter ceux-ci dans les délais requis, il est impératif que les travaux soient réalisés pendant l’année scolaire.



Une cohabitation s’avère donc nécessaire entre les élèves, l’équipe-école et les travailleurs du chantier.



La CSSMI profitera au maximum des périodes où l’école est inoccupée pour faire avancer les travaux les plus bruyants, principalement lors des congés et en période estivale.



La première phase ne nécessitera pas de déplacement d’élèves. Pour les autres phases, la CSSMI mettra en place une consultation, s’il y a lieu.

La CSSMI est consciente de l’adaptation dont devront faire preuve les élèves, leurs parents, le personnel et la direction de l’école ainsi que le voisinage. Il s’agit d’une période charnière, mais les résultantes de ce projet n’en seront que des plus positives pour tous!

Pour rester informé

Pour suivre l’évolution du projet, un lien rapide Infos-Rénos a été créé au www.cssmi.qc.ca. Cette section est entièrement dédiée aux informations portant sur les travaux.