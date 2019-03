Sainte-Adèle se joint au Réseau BIBLIO des Laurentides

La bibliothèque Claude-Henri-Grignon de Sainte-Adèle fait maintenant partie du Réseau BIBLIO des Laurentides (RBL). Depuis lundi le 11 mars, les Adélois ont accès gratuitement à plus de 12 000 livres numériques, une cinquantaine de revues numériques et toute une panoplie de ressources numériques dont Protégez-vous et des services de généalogie.

Les abonnés peuvent aussi désormais emprunter gratuitement les livres de n’importe laquelle des 62 bibliothèques-membres du RBL à travers le service de prêt entre bibliothèques. Pour profiter de tous ces services, il suffit de visiter le site web www.mabiblioamoi.ca.

Pour la municipalité de Sainte-Adèle, cette affiliation permet de profiter d’importantes économies d’échelle puisque l’équipe de la bibliothèque bénéficiera désormais du soutien de bibliothécaires professionnelles, de techniciennes en documentation et d’informaticiens entre-autres. Une multitude d’animations culturelles à faible coût seront aussi disponibles pour rendre la bibliothèque encore plus vivante.

Une belle façon de fêter ses 55 ans



2019 marque le 55e anniversaire de la bibliothèque Claude-Henri-Grignon de Sainte-Adèle. Pour l’occasion, l’affiliation au Réseau BIBLIO des Laurentides témoigne de l’intérêt de la municipalité à investir dans la culture et dans la qualité de vie de ses citoyens. Sainte-Adèle se joint maintenant à un réseau interrégional qui œuvre à faire des bibliothèques un troisième lieu stimulant et pour les citoyens, après la maison et le travail.



La collection de la bibliothèque compte plus de 38 000 documents et une soixantaine de titres de périodiques. 300 livres audio sont également disponibles, et près de 3200 titres sont disponibles pour les lecteurs anglophones.



Le réseau Biblio des Laurentides



Le Réseau BIBLIO des Laurentides est un organisme à but non lucratif mis en place par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Depuis plus de 35 ans, le RBL soutient le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des bibliothèques de sa région. Ses membres profitent d’importantes économies d’échelle en plus d’une expertise professionnelle et technique pour assurer à leurs citoyens un service de grande qualité à prix abordable.