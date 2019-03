Une belle récolte pour Leucan devant une salle comble

800 personnes étaient réunies le 10 mars dernier au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme afin d’assister au spectacle-bénéfice « Dominic Paquet et ses invités : drôlement exclusifs à Saint-Jérôme ». Cette soirée d’humour au bénéfice de Leucan était présentée par Chokeo - Lait Grand Pré et par CIME la couleur musicale des Laurentides et a permis de recueillir plus de 41 000 $ pour aider les enfants atteints de cancer et leur famille.

À tour de rôle, neuf humoristes se sont partagé la scène dans ce gala unique animé par l’humoriste et porte-parole du Défi têtes rasées LeucanMD présenté par PROXIM, Dominic Paquet. « C’est tellement important ce que fait Leucan pour les familles dont l’enfant est atteint de cancer, je les vois ces familles, je connais les actions de Leucan, je sais que l’argent recueilli est bien investi » a indiqué Dominic devant les spectateurs survoltés.

Les organisateurs tiennent à remercier les humoristes qui ont répondu à l’invitation de Dominic Paquet en venant performer gratuitement pour Leucan, pour le plus grand plaisir de la foule : Dave Morgan, Billy Tellier, Sam Breton, Réal Béland, Mélanie Ghanimé, Les Grandes Crues et Mario Tessier.

« L’humour et Leucan ont ce point en commun : l’effet rassembleur. Les gens ont profité d’une belle soirée et du même coup, ont posé un geste hyper généreux. La presque totalité du coût du billet du spectacle est remise à l’Association qui peut ainsi offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer, dès l’annonce du diagnostic et à toutes les étapes de la maladie » ajoute Mathieu Déziel, directeur régional à Leucan Laurentides-Lanaudière.