Conseils pour choisir son costume de mariage

Qui que l’on soit, on ne s’habille pas avec des vêtements de tous les jours pour se rendre à un mariage, même si l’habit est sobre et élégant. Il vaut donc mieux choisir avec soin, et jusque dans les moindres détails, le complet qui conviendra à l’événement, qu’il s’agisse d’un achat ou d’une location de smoking pour un mariage.

Planifier la sélection

La première chose à faire avant de choisir le bon complet est d’établir son budget. En effet, les smokings peuvent coûter des centaines, voire des milliers de dollars, selon la marque et la qualité des vêtements. Il vaut donc mieux déterminer un montant jugé acceptable à accorder à cette importante dépense pour éviter de sursauter au moment de passer à la caisse. Si le budget est plus serré, une entreprise de location de costume de soirée peut aussi répondre à la demande, ce qui coûte bien moins cher tout en donnant accès à des habits adéquats et de grande qualité.

D’autre part, il vaut mieux commencer à magasiner son complet plusieurs mois avant le mariage, en particulier pour le marié. Le choix d’un costume convenable repose parfois sur beaucoup de détails, de nombreux essais seront donc sans doute nécessaires pour trouver le style recherché ou le plus adapté à l’occasion, même avec des conseils spécialisés. De plus, cela garantit que le smoking sera prêt bien avant la date désirée.

Un habit sophistiqué

Il paraît que chez une femme mal habillée, on ne remarque que la robe, alors que si les vêtements sont parfaitement choisis, c’est la femme qui resplendit et on en oublie la robe. C’est exactement la même chose pour le smoking d’un homme. C’est pourquoi il importe de choisir un costume qui convient à l’événement et au statut de l’homme à habiller, car le marié, son garçon d’honneur et les autres invités ne seront pas tous vêtus avec le même niveau d’élégance. Il faut aussi que le costume convienne à la saison et au style de celui qui le porte.

D’autre part, le complet doit mettre le corps en valeur. Il doit donc être parfaitement ajusté, en particulier en ce qui concerne la largeur des épaules, le cintrage du veston, ainsi que la longueur du veston et du pantalon. Que ce soit un achat ou une location de smoking de mariage, les professionnels proposent toujours les ajustements nécessaires afin que l’habit soit aussi saillant qu’il le devrait.

Enfin, pour compléter le veston et le pantalon, il est important de les agencer soigneusement avec une chemise, des chaussures et une cravate ou un nœud papillon, ou d’autres accessoires distingués. L’ensemble doit être harmonieux. Tandis que l’invité devrait miser sur des éléments sobres et de bon goût, le marié peut se laisser aller avec des accessoires originaux et colorés qui compléteront bien la thématique de la soirée, par exemple, et qui raviront sa tendre moitié.