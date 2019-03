Résidence pour personnes âgées autonomes: une résidence avec tous les services d’un hôtel

Vous êtes seul dans votre demeure, vos enfants sont partis depuis plusieurs années et l’envie d’un second souffle se fait sentir. Vous avez besoin d’une nouvelle aventure; une nouvelle liberté malgré la peur qui accompagne ce changement. C’est à ça que servent les résidences. Oubliez les rumeurs de « manger mou », de salles communes avec chaises berceuses, de petites chambres mal éclairées et d’ambiance grisâtre que vous avez entendues à travers les branches. La vie en résidence pour personnes âgées autonomes peut être aussi douce que celle d’un tout inclus, sous le soleil des palmiers.

Prendre soin de vous – Vos enfants sont partis et vous vous sentez maintenant comme le concierge de votre propre maison. Vous nettoyez plus que vous ne vivez. La poussière s’entasse et votre sourire n’est plus. Vous êtes las. Lorsque vous ferez le saut vers la vie en résidence, vous n’aurez plus besoin de jouer au concierge. En fait, quelqu’un s’occupera de faire le ménage de votre chambre, exactement comme à l’hôtel. Puis, vous aurez droit à un service de majordome qui s’occupera de vos commissions chez le nettoyeur ou de faire laver votre voiture. En payant quelques frais supplémentaires, vous aurez même accès à des massages, si vous vous sentez tendu.

Ambiance joviale – Décidément, l’ambiance dans la résidence est à la fête. Peut-être est-ce cette nouvelle liberté qui résonne dans les couloirs, mais les gens se sentent en vacances, plutôt qu’en fin de vie. De plus, un tas d’activités sont offertes afin de vous permettre de vivre votre vie selon ce qui vous plaît; vous permettant de croiser d’autres résidents et ainsi vous refaire une vie sociale que vous n’aviez peut-être plus.

Un divertissement de qualité – Simplement pour vous donner envie de faire le saut, voici quelques exemples des services que vous pouvez retrouver dans les résidences haut de gamme : salon de lecture meublé de fauteuils en cuir et foyer, vaste salle à manger où sont servis des plats concoctés par un Chef d’expérience, piscine aménagée d'une petite cascade d'eau qui se déverse sur une hauteur de deux étages, salles de traitements thérapeutiques, entraîneur sportif personnel, service de conciergerie 24 heures sur 24, salle de cinéma et de spectacle, pub, bar à jus, simulateur de golf, hammam, piscine, bain-tourbillon, spa, salle de dégustation de vin, gym, circuit de marche extérieur chauffé, etc.

Les services varient d’une résidence à une autre; prenez le temps de visiter celles qui vous intéressent le plus.