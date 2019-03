Rosemère célèbre sept citoyens et un organisme d’exception

Le 16 mars dernier, la Ville de Rosemère a tenu la soirée Citoyen à l’honneur où elle a souligné l’excellence de sept (7) de ses citoyens et un organisme. Une centaine de leurs concitoyens ont assisté à ce gala où les lauréats se sont vu décerner un certificat et un médaillon honorifique et ont pu apposer leur signature dans le livre d’or de la municipalité.

Cette tradition, qui a débuté en 2017, a lieu tous les deux ans. En primeur cette année, nous avons ajouté un nouveau prix nommé en l’honneur de l’un des bâtisseurs et ancien maire parmi les plus importants de notre histoire rosemèroise, le prix Yvan Deschênes.

Rappelons-nous que la période de mise en candidature s’est déroulée l’automne dernier entre le 15 octobre et le 15 décembre 2018. Le comité de sélection, composé de Mmes Hélène Daneault (ancienne mairesse), Cynthia Kabis, Caroline Nadeau, Jo-Anne Syrenne et M. Claude Guérin, a retenu les lauréats suivants :

1. Mme Hélène Bergevin pour sa capacité à se dépasser pour de nombreuses causes.

2. M. Eduardo Cary pour son engagement bénévole à la promotion du soccer à Rosemère et dans la région.

3. M. Roger Daigle pour être un pivot de la vie de son quartier depuis plus de 40 ans, toujours prêt à prêter main-forte à près de 82 ans.

4. Mlle Miori Hénault pour avoir su s’imposer comme une athlète d’exception qui lui ouvre la porte des Jeux parapanaméricains en natation à Lima en 2019.

5. Jeunesse Action Rosemère pour venir en aide financièrement aux jeunes rosemèrois afin de développer leur potentiel sportif, communautaire et culturel et qu’ils puissent s’épanouir.

6. M. René Poirier pour sa passion envers l’horticulture biologique et son pouvoir de transmission à la jeunesse.

7. Prix Yvan Deschênes – Mme Gayle Lemm pour son indéfectible énergie à rendre la vie des plus démunis meilleure tant au sein de la communauté qu’à l’étranger.

« Les citoyens et l’organisme que nous honorons aujourd’hui font la fierté de notre Ville! Nous sommes fiers de leur rendre hommage en soulignant leur engagement, leur persévérance et leur générosité. Ces citoyens et cet organisme d’exception constituent des exemples inspirants pour tous les Rosemèrois et font de Rosemère une communauté vibrante. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de mettre une personne en nomination. » a mentionné le maire de Rosemère, Eric Westram.