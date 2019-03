Une centaine de citoyens participent aux consultations publiques portant sur le développement urbanistique de la Ville de Rosemère

Les 16 et 20 mars derniers, plus d’une centaine de citoyens ont participé aux consultations publiques portant sur le développement urbanistique de la Ville de Rosemère. Ils ont partagé leur vision et leurs idées dans un climat de confiance. Les jeunes ont également pris la parole et dessiné leur Rosemère de demain!

Ces consultations se sont articulées autour de cinq grandes orientations soient :