À Sainte-Thérèse, le Défi Santé, on le relève ensemble!

La Ville de Sainte-Thérèse encourage les citoyens à relever le Défi Santé, qui se déroulera du 1er au 30 avril, à l’échelle provinciale. Ce faisant, ils s’engagent quotidiennement à manger au moins 5 portions de fruits et légumes, à bouger un minimum de 30 minutes et à garder l’équilibre.

« La Ville de Sainte-Thérèse est fière de faire partie des 630 municipalités qui participent à ce grand mouvement de promotion des saines habitudes de vie. À Sainte-Thérèse, c’est facile et gratuit de relever le Défi Santé! Cette année, c’est en plein air, dans les espaces verts de la Ville, qu’auront lieu la majorité des activités proposées. Rien de mieux qu’une bonne bouffée d’air frais après le rude hiver que nous venons de traverser pour s’oxygéner les poumons! Bouger en famille est une priorité sur laquelle nous avons misé pour l’élaboration de la programmation. Parions que la nouvelle activité parents-enfants saura plaire aux familles thérésiennes! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Programmation spéciale – Défi Santé



Pour toutes les activités gratuites offertes par la Ville dans le cadre du Défi Santé, il suffit de se présenter à l’activité selon l’horaire indiqué. Aucune inscription n’est requise.

Marche rapide et étirements



Les mardis 9, 16, 23, 30 avril | De 13 h 30 à 14 h 30 | Jardin des sources Accessible à tous, la marche en groupe permet de socialiser tout en profitant des avantages de l'activité physique. La session se termine par des étirements.

Circuit nature



Les mercredis 3, 10, 17, 24 avril | De 10 h 45 à 11 h 45 | Jardin des sources Un entraînement combinant la marche en sentier, des exercices cardio et de renforcement musculaire, et une période d'étirements pour terminer.

Cardio-midi



Les mercredis 3, 10, 17, 24 avril | De 12 h 15 à 12 h 45 | Parc Richelieu Un entraînement de 30 minutes combinant des intervalles d'exercices cardio et de musculation, le tout exécuté sous forme de circuit. Un entraînement efficace qui contribue à accroître les capacités cardiovasculaires et où toutes les parties du corps sont sollicitées.

Cardio-musculation



Les jeudis 4, 11, 18, 25 avril | De 19 h à 20 h | Parc De Sève Entraînement combinant cardio et musculation. Le programme comprend plusieurs variations afin de s'assurer qu'il soit motivant de semaine en semaine. Par Cardio Plein-Air.

NOUVEAU – Activité multisports parents-enfants (2 à 6 ans)



Les samedis 13 et 27 avril | École Terre-Soleil 9 h à 9 h 45 : 2-3 ans parents-enfants 10 h à 10 h 45 : 3-4 ans parents-enfants 11 h à 12 h : 4-6 ans (la participation du parent n’est pas obligatoire)

Les cours du programme Multisports ont pour objectif de faire bouger les enfants et de les garder motivés en leur permettant d’acquérir une foule de nouvelles compétences en étant initiés à différents sports (baseball, soccer, hockey et bien plus). Cette activité vise à favoriser le développement de la motricité et de la confiance en soi des enfants, tout en leur apprenant de nouvelles habiletés sportives dans un environnement non compétitif. Tout l’équipement nécessaire à la pratique de chaque sport est fourni!

Pour connaître la programmation complète des activités printemps – été 2019 de la Ville, visitez le www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Inscription aux activités.

Le Défi Santé se poursuit jusqu’au 30 avril. Il est toujours possible de s’y inscrire au www.defisante.ca. En s’inscrivant, les participants profitent d’un soutien gratuit pour les aider à atteindre leurs objectifs et ils courent également la chance de remporter de nombreux prix.