Le Défi têtes rasées Leucan de retour pour une 17e année dans les Laurentides

Leucan Laurentides-Lanaudière est très fière de lancer aujourd’hui dans sa région la 17e édition du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim.

Les têtes d’affiche

Pour l’édition 2019, Leucan Laurentides-Lanaudière peut compter sur ses présidents d’honneur et ses jeunes porte-paroles ainsi que ses fidèles partenaires qui accueillent les sites officiels de Leucan depuis plusieurs années.

Carrefour du Nord de Saint-Jérôme | 26 mai

Pour une 7e année consécutive, le Carrefour du Nord accueillera le Défi têtes rasées Leucan. Steve Frison, animateur à l’émission Allez hop, bon matin, à CIME la couleur musicale des Laurentides, assurera la présidence d’honneur de l’événement. Pour l’occasion il fera équipe avec son fils de 9 ans, Charles. « Ensemble, depuis qu'il est tout petit, nous avons des discussions sur cette chance que d'autres n'ont pas ! Sans hésiter en lui posant la question à savoir s'il avait envie de m'aider pour la cause du Défi têtes rasées Leucan, il m'a répondu : Oui Papa, on le fait ! ». À titre de porte-parole, Ludovick Dumont, 4 ans, se joindra à lui. Ludovick, jeune membre de Leucan a reçu un diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique à l’été 2017.

Place Rosemère | 9 juin

La Place Rosemère accueillera le Défi pour une 17e année consécutive. Simon Louis-Seize, planificateur financier et directeur de division chez IG Gestion de patrimoine à Boisbriand, assurera le rôle de président d’honneur. Cet homme d’affaires impliqué dans sa communauté. « Ceux qui me connaissent un peu ne seront pas surpris de me voir rasé, comme j’ai déjà fait le Défi deux fois par le passé, mais ce que je souhaite cette année avec mon implication est de faire rayonner les participants du défi » affirme M. Louis-Seize. Il sera accompagné par Jessy Martel, 7 ans, le porte-parole de ce Défi. Jessy est lui aussi un jeune membre de Leucan qui a reçu un diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique à l’été 2017.





Il est possible pour la population de s’inscrire à l’un des sites de rasage organisés par Leucan Laurentides-Lanaudière au cours de l’année ou de soutenir un participant en visitant le tetesrasees.com.

Festival de la Galette et des Saveurs du Terroir de Saint-Eustache | 16 septembre 2018

Plus d’information sera dévoilée sous peu concernant la 4e édition de ce Défi. Cette année encore, le jeune porte-parole de Leucan sera Loudovick Gauthier, 13 ans. Les inscriptions en ligne sont ouvertes dès maintenant.

Leucan tient à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l’événement pour une 4e année, de Mia, qui a créé pour une 5e année les boucles d’oreilles de l’Espoir, un bijou vendu au profit de Leucan, de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur les sites de rasage et de l’humoriste Dominic Paquet, porte-parole provincial du Défi.