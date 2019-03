La Ville de Mirabel désire rassurer la population et indique qu’elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver une solution suite aux plaintes de certains citoyens concernant des odeurs qui émanent d’un producteur de cannabis, situé sur son territoire.

Le maire Jean Bouchard tient à préciser, d’entrée de jeu, que « ce qui entoure la culture, la production et la transformation du cannabis est de juridiction fédérale et ne relève pas des compétences municipales ; les moyens dont nous disposons afin d’intervenir en la matière sont donc limités ».

Néanmoins, il se dit préoccupé par cette situation qui porte préjudice à certains citoyens mirabellois. À preuve, aujourd’hui des représentants de la Ville rencontraient le propriétaire de l’entreprise Vert-Mirabel qui est visée par les plaintes afin de trouver conjointement des pistes de solutions et réduire autant que faire se peut les odeurs qui incommodent la population.





Les autorités municipales entendent sensibiliser le gouvernement fédéral aux inconvénients liés à la production et à la transformation du cannabis, en particulier les odeurs. Bien que la réglementation du cannabis soit de juridiction fédérale, « la Ville compte être proactive dans ce dossier afin de trouver rapidement des solutions à cette situation qui affecte la qualité de vie de certains de ses citoyens », confirme le maire.

Par ailleurs, la Direction de santé publique du CISSS des Laurentides tient à souligner : « qu'aucune étude ne démontre d'effets négatifs à la santé à la suite d’une exposition aux odeurs provenant de la production de cannabis. La perception d'une odeur n'est pas un indicateur de risque à la santé. Cependant, les odeurs sont une nuisance et peuvent affecter la qualité de vie de certains individus et leur sentiment de bien-être. Sans causer de maladie, les odeurs (provenant du cannabis, mais également d’autres sources comme les effluves industriels ou agricoles, par exemple) peuvent potentiellement déclencher des symptômes physiques selon le type de substance, l’intensité, la fréquence, la durée de l’exposition et les sensibilités des individus. Enfin, aucune preuve n’a fait la démonstration que l'odeur provenant de la production de cannabis puisse influencer ou inciter la consommation de quelque façon que ce soit ».