Recyclage du polystyrène dès le 19 avril à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer l’arrivée du recyclage de polystyrène à son centre de mutlirecyclage situé au 105, rue Blanchard. Offert aux résidents de Sainte-Thérèse et de Boisbriand sur présentation d’une Carte citoyen valide, ce service gratuit débutera le vendredi 19 avril prochain. Les citoyens peuvent donc dès maintenant mettre leurs contenants de côté!

Le polystyrène (plastique 6), communément appelé styromousse, est utilisé dans une panoplie de contenants et d’emballages qui ne peuvent être mis au recyclage. Toutefois, à compter du 19 avril, les citoyens pourront venir les déposer gratuitement dans les bacs identifiés au 105, rue Blanchard, selon l’horaire d’ouverture habituel.

Marche à suivre Il est important de bien nettoyer les articles en polystyrène, de les rincer et de retirer les étiquettes, les pellicules d’emballage, les tampons absorbants et autres. Ils doivent ensuite être triés en 4 catégories distinctes avant d’être déposés dans le bon conteneur :

1. Contenants alimentaires en styromousse

Verres à café et assiettes ou bols à utilisation unique, barquettes alimentaires pour viande, poisson et volaille, emballages pour œufs, etc.

2. Contenants alimentaires rigides

Barquettes de champignons et petits fruits, assiettes et ustensiles, contenants pour portion individuelle de yogourt, verres et dômes transparents pour boissons, emballages de prêt-à-manger, petits contenants de lait ou de crème à café, etc.

3. Emballages de protection

Emballages d’appareils électroniques et ménagers, matériaux de protection hivernale, caissettes pour végétaux, etc.

4. Isolation

Panneaux isolants roses, bleus et verts

« Le polystyrène ne se compacte pas, occupe beaucoup d’espace dans les sites d’enfouissement et prend des centaines d’années à se décomposer. Autant de bonnes raisons de le recycler! Nous sommes fiers à Sainte-Thérèse d’instaurer le premier projet de cette nature dans notre MRC. Individuellement, ce sont de tels petits gestes qui ont un impact positif sur l’ensemble de collectivité », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Le centre de multirecyclage de Sainte-Thérèse est mis à la disposition des citoyens de Sainte- Thérèse et de Boisbriand. On y reçoit, entre autres, des résidus non ramassés lors de la collecte sélective et de la collecte des ordures ménagères. Il est accessible du 15 avril au 15 novembre le vendredi, de 12 h à 19 h et les samedis et dimanches, de 9 h à 18 h.

Pour voir les matières acceptées, les règles à suivre et la tarification, visitez le www.sainte- therese.ca > Environnement > Centre de multirecyclage.