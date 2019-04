Nids-de-poule et lampadaires défectueux à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse invite les citoyens à collaborer pour favoriser l’efficacité des opérations de colmatage des nids-de-poule et de réparation des lampadaires défectueux sur l’ensemble du territoire.

Les périodes de gel et de dégel du printemps s’accompagnent bien souvent de la formation de nids-de-poule dans les routes, pouvant causer des désagréments pour les automobilistes et les cyclistes. Afin de participer à la réduction du nombre de nids-de-poule à Sainte-Thérèse, les résidents sont encouragés à signaler les endroits où ils en ont repéré dans les rues de la ville.

D’autre part, étant donné la grande quantité de lampadaires sur le territoire thérésien, il peut s’avérer difficile de localiser tous ceux qui sont défectueux. Afin d’aider la Ville, repérez le numéro du lampadaire défectueux qui est inscrit sur une plaque métallique noire apposée sur le poteau, à la hauteur des yeux. Vous pouvez également fournir l’adresse civique de la résidence la plus proche pour faciliter le processus de signalement.

Une fois informée, l’équipe du Service des travaux publics, parcs et bâtiments se rend sur le site indiqué et procède au colmatage du trou ou à la réparation du lampadaire. Un courriel de suivi est également envoyé au citoyen pour le tenir informé de l’état de la requête.

Pour aviser la Ville de l’une de ces situations, rien de plus simple :

• Via le formulaire en ligne au www.sainte-therese.ca > Services aux citoyens > Services en ligne > Demandes en ligne

• Par le biais de l’application Voilà! Signalement

• Par courriel : [email protected]

« Notre équipe travaille activement à entretenir les chaussées et les installations de la Ville afin qu’elles demeurent sécuritaires pour tous les citoyens et les usagers de la route. Nous remercions les Thérésiennes et les Thérésiens de s’impliquer en utilisant les moyens mis à leur disposition pour communiquer toute situation observée », affirme la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.