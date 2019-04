Une formation gratuite pour un emploi de préposé aux bénéficiaires

Depuis deux ans, le gouvernement du Québec investit massivement pour améliorer l’accès et la qualité des soins et des services offerts dans le réseau de la santé. Et ceci repose globalement sur l’embauche de ressources supplémentaires pour offrir ces soins.

Afin de s’assurer de combler ses grands besoins de main-d’œuvre, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides s’associe avec deux partenaires du réseau de l’éducation afin d’offrir une formation entièrement gratuite menant à une carrière de préposé aux bénéficiaires ou d’auxiliaire aux services de santé et sociaux. Effectivement, dès la fin du mois d’avril, plus de 60 étudiants pourront participer à ces formations offertes par le Centre de formation professionnelle des Sommets à Mont-Tremblant et le Centre de formation professionnelle Performance Plus à Saint-Jérôme et Lachute. En cours de formation, les étudiants pourront déjà obtenir un emploi et rapidement joindre les équipes de soins du CISSS des Laurentides pour prêter main-forte et offrir des services de qualité aux aînés ainsi qu’aux personnes vulnérables de notre communauté.

Il est à noter qu’actuellement 60 autres futurs préposés aux bénéficiaires ont déjà commencé leur formation dans trois différentes MRC de notre territoire.

« Un emploi dans le réseau de la santé et des services sociaux est une perspective fort intéressante tant pour les jeunes que pour les moins jeunes qui souhaitent réorienter leur carrière», indique M. Mario Cianci, directeur des ressources humaines du CISSS des Laurentides.

Selon le président-directeur général du CISSS des Laurentides, M. Jean-François Foisy, « Une grande organisation comme la nôtre offre tous les avantages de travailler dans le réseau public et des possibilités de cheminement de carrière. Ces formations sont un laissez-passer direct pour un emploi valorisant, humain et plein de potentiel ».

Les formations débuteront à la fin du mois d’avril. Les personnes qui souhaitent obtenir plus de renseignements au sujet de la formation offerte à Mont-Tremblant peuvent contacter le 819 326-8911. Celles désirant plus d’informations au sujet des formations de Saint-Jérôme et de Lachute sont invitées à composer le 450 566-7587, poste 7650.