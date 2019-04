Moisson Laurentides souligne l’implication de ses bénévoles

Moisson Laurentides a profité de la semaine de l’action bénévole pour souligner l’engagement de ses précieux bénévoles.

L’organisme peut compter sur l’apport de 539 bénévoles issus de la région pour mener à bien ses activités. En 2018, ils ont généreusement offert plus de 15 864 heures de bénévolat, ce qui équivaut à près de 10 employés à temps plein. Que ce soit au sein du conseil d’administration, des comités organisateurs, des événements-bénéfice ou pour prêter main forte dans les opérations quotidiennes, les bénévoles sont la clé de la réussite. Derrière ce don de temps, des personnes dévouées et des alliés de cœur indispensables contribuent positivement à la société et la rendent plus forte.

« Moisson Laurentides, c’est avant tout une grande famille composée de gens de cœur aux compétences et aux expériences variées, qui apportent chacun un maillon bien spécial à notre grande chaîne d’entraide. Je tiens à leur exprimer toute ma reconnaissance. Votre engagement est essentiel dans la poursuite de notre mission. » souligne la directrice, Annie Bélanger.

L’organisme continue d’accueillir de nouveaux bénévoles. Pour vous inscrire consulter le site internet de Moisson Laurentides au www.moissonlaurentides.org/implication/benevolat.php