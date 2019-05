La 17e édition de la Grande Collecte de Moisson Laurentides un grand succès

La 17e édition de la Grande Collecte pour combattre la faim au profit de Moisson Laurentides a eu lieu les 26 et 27 avril derniers. Grâce à la collaboration des citoyens, l’événement a permis d’amasser la somme préliminaire de 55 000 $.

Cet événement a été rendu possible grâce à la participation de nombreux supermarchés qui ont accueilli des bénévoles en magasin ainsi qu’aux municipalités de Blainville, Mirabel, Rosemère, Sainte-Thérèse et Saint- Hippolyte qui ont permis la tenue de points de collectes extérieurs. En tout, ce sont 9 points de collectes sur rue ainsi que 53 marchés d’alimentation, qui étaient répartis sur le territoire de la MRC des Laurentides et de la MRC Des moulins.

Pendant ces deux journées, ce sont plus de 558 bénévoles qui se sont relayés pendant cette collecte, et ce, malgré la température glaciale et pluvieuse. Plusieurs familles et représentants d’entreprises et d’organismes ont assuré une présence sur les différents points de collectes pour récolter des dons en denrées et en argent. Également le service de police de Blainville, le ministère des Transports du Québec ainsi que les médias de la région ont contribué généreusement à cette grande chaîne d’entraide.