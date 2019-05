ABL Immigration et la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI), en collaboration avec la MRC Thérèse-De Blainville, organisaient, le samedi 27 avril dernier, une sortie à la cabane à sucre pour les familles issues de l’immigration dont les enfants fréquentent les écoles primaires du territoire de la MRC Thérèse-De Blainville.

C’est à la Cabane à sucre D’Amours de Sainte-Anne-des-Plaines qu’a eu lieu la sortie familiale. Pour la très grande majorité des familles, il s’agissait d’une première expérience. Plusieurs prix de présence ayant pour but de faire découvrir les attraits de la région ont été remis aux enfants et à leur famille : des laissez-passer au Parc du Domaine Vert et au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, des chèques-cadeaux pour Odyscène ainsi que de nombreux autres prix dont des livres pour les enfants et des ensembles scolaires.

Rappelons le travail qui se réalise par la CSSMI pour favoriser une intégration harmonieuse des enfants issus de l’immigration sur notre territoire. Leurs collaborations, ajoutées à celle des autorités de la MRC Thérèse-De Blainville, ont permis à cet événement de remporter un vif succès.

Page Facebook d’ABL Immigration.