L'éclairage public de la Ville de Rosemère sera au DEL public au DEL

Le maire de la Ville de Rosemère, Eric Westram a annoncé la conversion de l’éclairage public à la technologie aux diodes électroluminescentes (DEL). Ce projet de modernisation de 1 072 luminaires s’inscrit dans une démarche de saine gestion énergétique et représente une initiative appréciable en termes de développement durable.

Avantages au DEL

Sur le plan environnemental, l’éclairage directionnel du DEL évite les pertes de lumière vers le ciel. De plus, les équipements installés sont certifiés « ciel noir » et réduisent au maximum la pollution lumineuse émise par l’éclairage de rue. De meilleures pratiques atténuent l’impact de l’éclairage sur les milieux de vie.

« Caractérisée par sa durée de vie cinq fois supérieure à celle des ampoules originales, la technologie DEL présente de précieux avantages environnementaux, sociaux et économiques. Il s’agit d’une solution respectueuse de l’environnement qui répond favorablement aux enjeux de sécurité routière, tout en réduisant la pollution lumineuse grâce à son éclairage directionnel », mentionne Eric Westram.

La conversion des luminaires vers la technologie DEL aura un impact significatif sur la consommation énergétique. Grâce à cette initiative, la Ville réalisera des économies d’énergie et d’entretien respectives de l’ordre de 42 460 $ et 26 800 $ par année.

Par ailleurs, en plus d’uniformiser l’éclairage, les nouveaux luminaires au DEL augmentent la sécurité et le confort des citoyens par une meilleure visibilité de la chaussée. En effet, l’éclairage DEL permet de mieux percevoir les couleurs et les formes.

Début des travaux

Les travaux commenceront à la mi-mai et se termineront au courant du mois d’octobre 2019. Le nouveau site https://lumieresurlequebec.ca permet d’en apprendre davantage sur la technologie DEL et de consulter l’état d’avancement des travaux en temps réel.

En février 2018, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a lancé, en partenariat avec l’entreprise de services écoénergétiques Énergère, un programme offrant aux villes et aux municipalités du Québec un tarif d’achat regroupé pour moderniser les réseaux d’éclairage public.

La Ville de Rosemère figure parmi les premières villes du Québec à adhérer à ce programme.