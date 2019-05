Cérémonie des Corps de cadets Boisbriand et de L'Atlantide

C’est le samedi 25 mai à 14h00 à l’aréna de Boisbriand que se déroulera le cérémonial de fin d’année du Corps de cadets de la marine royale canadienne (CCMRC) Boisbriand et du Corps de cadets de la ligue navale (CCLN) L’Atlantide. Pour cette occasion, l’invité d’honneur sera M. Françis Lanouette, Directeur de la Régie Intermunicipale de Police Thérèse-de-Blainville (RIPTB).

Bien que la cérémonie s’adresse principalement aux parents et amis des cadets de Boisbriand, la revue annuelle d’une durée d’environ deux heures est ouverte à tous. Elle vise avant tout à clore l’année d’instruction 2018-2019 et à récompenser les jeunes et divers bénévoles impliqués. L’événement représente également une excellente occasion de se familiariser avec le protocole entourant un défilé de type militaire. L’entrée est gratuite pour tous.

Qui nous sommes :

La Ligue Navale du Canada (LNC) succursale Boisbriand est un OBNL composé de bénévoles civils qui chapeautent deux groupes de cadets provenant de Boisbriand et des Basses-Laurentides:

• Le Corps de cadets de la ligue navale (CCLN) l’Atlantide, pour les jeunes de 9 à 12 ans; et

• Le Corps de cadets de la marine royale canadienne (CCMRC), qui s’adresse aux 12 à 18 ans.

• La Ligue Navale forme des jeunes citoyens responsables, respectueux d’autrui et physiquement actifs.

Contact :

Téléphonez-nous au (450) 970-1385, visitez-nous sur notre site local à www.marine300.com, le site provincial à www.liguenavaleducanada.qc.ca ou le site national des cadets à www.cadets.ca.