Lancement de la 20e collecte de sang de la Ville de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse de lancer la 20e édition de sa collecte de sang annuelle, organisée par le Service de sécurité incendie. Le 4 juin, joignez-vous aux centaines de donneurs attendus à la caserne de pompiers de Sainte Thérèse (200, boul. Ducharme) entre 10 h et 20 h.

Le don de sang, un geste qui nous unit

« Depuis 20 ans, nous avons la chance de compter sur l’engagement des Thérésiennes et des Thérésiens qui participent à cet événement d’une grande importance. Notre caserne se transformera le temps d’une journée en un milieu bouillonnant de générosité. Parlez-en et invitez vos proches à venir donner du sang avec vous ! », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Un objectif ambitieux

En 2018, la collecte a accueilli 321 donneurs. Cette année, pour souligner cette édition spéciale, la Ville de Sainte-Thérèse s’est lancé le défi de recueillir au moins 400 dons de sang. Ainsi, que ce soit votre premier ou votre centième, votre don fera assurément la différence pour atteindre cet objectif important ! « En 20 ans, nous avons cumulé plus de 5000 dons, ce n’est pas rien! 5000 donneurs, ça change des vies! Nous avons de quoi être fiers. Merci à nos pompiers et aux jeunes du volet alternatif de la Polyvalente Sainte-Thérèse de faire de cette collecte de sang un succès chaque année ! », mentionne Stéphane Dufour, Chef de division, intervention et projets spéciaux du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse.

Des coprésidentes d’honneur impliquées

Cette année, la Ville est heureuse de pouvoir compter sur l’implication de Naomie Therrien, élève en 5e secondaire au programme alternatif à la Polyvalente Sainte-Thérèse et de Marie-Noëlle Closson Duquette, avocate et présidente du Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse. Naomie en est à sa deuxième coprésidence d’honneur. Cette cause lui tient à cœur, ayant elle-même reçu de nombreuses transfusions sanguines lors d’une opération reliée à un accident de tracteur en 2006. Pour madame Closson Duquette, s’impliquer pour la cause allait de soi : « Donner du sang est l’un des plus beaux gestes de bienveillance et de générosité. C’est un honneur de pouvoir m’impliquer dans ma communauté afin de mobiliser les gens à venir faire un don de sang le 4 juin prochain ! »