1er édition de la Fête de l’environnement à St-Colomban

La Ville de Saint-Colomban tiendra la première édition de la Fête de l’environnement le samedi 25 mai prochain, de 10 h à 15 h, au parc Phelan. Cette nouvelle fête fera la part belle à l’horticulture, aux potagers, aux pratiques écologiques comme le zéro-déchet, sans oublier des activités pour les tout-petits!

« Cette nouvelle fête vise à permettre aux Colombanois de s’approvisionner avec tout ce dont ils ont besoin pour leur potager et leurs platebandes afin de simplifier le démarrage de leurs plantations en vue d’un été abondant en plantes, fleurs, fruits et légumes. La Fête de l’environnement est le premier d’une série d’événements estivaux qui prendront place tous les week-ends à la place du marché », a déclaré le maire de Saint-Colomban Xavier-Antoine Lalande.

Au menu : théâtre écolo pour enfants, zone 0-5 ans, bricolage avec matériaux recyclés, contes, vente de plantes (semis, semences, vivaces, annuelles, arbustes), kiosques d’information et produits zéro déchet, analyse d’eau de puits (40$ à 200$ selon les forfaits), distribution d’arbres (en collaboration avec le Club 4H), compost et paillis, kiosques de la Maison des jeunes et des scouts. De la nourriture et des rafraîchissements seront en vente sur place à coût abordable.

Théâtre

À 10 h au Centre récréatif, Tricentris, centre de tri présentera la pièce « Récup et dragon » pour les 6 à 12 ans.

Amira, 8 ans, fait la rencontre du samouraï Sakakomi et de Bonzaï, la tortue des mers. Ensemble, ils devront protéger les ressources récupérables des flammes du dragon O- Gon-Chu afin de sauver leur île. Une fable poétique sur l'avenir de notre planète, le respect de l'environnement, l'importance de chaque geste et la prise de conscience de notre consommation.

Brunch des nouveaux résidents

De 11 h à 13 h, toujours au Centre récréatif, la Ville convie les résidents arrivés à Saint- Colomban depuis peu. Ce sera l’occasion de tisser des liens avec d'autres résidents de fraîche date et rencontrer les élus municipaux. Pour s’inscrire : 450 436-1453, poste 6304 ou [email protected]

Chorale

En marge de la Fête de l’environnement, l’ensemble vocal Cantivo – un chœur de chambre a cappella – se produira à l’église de Saint-Colomban à compter de 16 h pour célébrer en chant les magnifiques vitraux de l’église.