Saint-Thérèse demande l'aide des citoyens pour le ménage du printemps

L’arrivée des températures clémentes et la fonte des neiges permettent aux équipes du Service des travaux publics, parcs et bâtiments de procéder, depuis quelques semaines, au grand ménage du printemps de la Ville de Sainte-Thérèse. Comme chaque année, dès que la météo s’y prête, les équipes s’affairent à nettoyer les éléments nuisibles que l’hiver a laissés derrière.

103 km de chaussées, 116 km de trottoirs, 13 km de pistes cyclables et des 18 stationnements du territoire. Deuxièmement, des rues, des traverses piétonnes et des pistes cyclables, et troisièmement la gestion l’installation des balises de pistes cyclables, des supports à vélo, des panneaux de signalisation, des balançoires, etc. Afin de maximiser les opérations, la Ville a acquis l’an dernier une nouvelle balayeuse mécanique qui permet d’effectuer un nettoyage plus rapide et complet des voiries, en ayant deux équipes à la fois pour sillonner les rues.

« La Ville de Sainte-Thérèse a la volonté d’offrir aux citoyens un environnement propre, sécuritaire et où il fait bon vivre. C’est pour cette raison qu’autant d’efforts sont déployés chaque année pour redonner un coup d’éclat aux rues et aux parcs pour faire place à la saison estivale. Je remercie d’ailleurs les Thérésiennes et les Thérésiens de leur collaboration dans le cadre de ce grand ménage de printemps », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Comment aider la Ville dans le grand ménage ?

L’implication des citoyens favorise grandement l’efficacité de cette opération. Pour aider les équipes de nettoyage, vous pouvez prendre certaines mesures, par exemple : lors des collectes, mettez vos bacs dans votre entrée privée (roues vers la maison) en vous assurant de ne pas empiéter sur la voie publique ni les trottoirs, et respectez l’horaire de ramassage établi. Enfin, portez une attention particulière au stationnement sur rue afin d’éviter de nuire aux interventions de nettoyage.