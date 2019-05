8e édition de la Journée Annuelle de l'Environnement

Devenue un incontournable, JADE (Journée Annuelle De l’Environnement) revient pour une huitième édition à Sainte-Anne-des-Plaines. Organisée par la Ville, cette journée de sensibilisation, remplie d’activités pour toute la famille, se tiendra le samedi 1er juin de 9 h à 15 h au parc des Familles situé à l’intersection de la 3e Avenue et de la rue des Cèdres.

La course JADE… ou la marche!

Une course à pied comprenant quatre parcours de 1, 3, 5 et 10 kilomètres fait de nouveau partie de cette journée vouée à l’environnement et aux bonnes habitudes de vie. Les coureurs intéressés peuvent s’inscrire en ligne au www.inscriptionenligne.ca, directement au Service des loisirs de la Ville (141, boul. Ste-Anne) ou sur place 30 minutes avant le départ.

Une marche de 3 et 5 km est aussi proposée; l’important c’est de bouger!

Un invité d’honneur anneplainois bien connu



Le comédien Hugo Giroux, bien connu entre autres grâce à la série O’ à TVA, préside cette activité pour une 4e édition. Natif de Sainte-Anne-des-Plaines, c’est toujours avec bonheur qu’il accepte de s’impliquer dans divers projets de la Ville.

Une journée bien remplie!

Outre la course à pied, on retrouve au programme : exposants, service de massothérapie, jeux d’eau et animation pour enfants. Sur le site de l’événement, il sera possible pour les résidents de bénéficier du service de déchiquetage de documents confidentiels. Les citoyens pourront aussi se procurer des arbres et du compost, offerts gratuitement.

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.