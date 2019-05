La Vélo Fête de Saint-Eustache : votre rendez-vous festif et cycliste annuel!

Les adeptes de vélo, petits et grands et de tous âges sont invités à cet événement familial par excellence qu’est la Vélo Fête, qui se tiendra le dimanche 9 juin prochain. Tout comme l’an dernier, en raison des travaux en cours sur la rue Saint-Eustache, le départ des cyclistes se fera au parc Clair Matin, situé au 250, rue Therrien.

« La Vélo Fête est chez nous l’événement parfait pour marquer le début de la belle saison. Comme on y propose des parcours variés et propres à répondre aux défis personnels de chacun des participants, elle constitue un événement particulièrement rassembleur. Je lance l’invitation à tous les cyclistes, aguerris ou en herbe. Du plaisir, il y en aura pour tous ! », de dire le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron.

Plusieurs circuits sont offerts aux cyclistes de tout acabit et la participation est gratuite. Les participants doivent se présenter à l’avance sur le site du départ pour procéder à leur inscription. En cas de pluie, la Vélo Fête sera maintenue, seul un orage pourrait annuler l’activité. Il est à noter que les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour participer à l’un ou l’autre des tours de ville.

La randonnée Michel-Besner : 76,5 km ou 109 km

Inscription : 8 h 15. Départ : 9 h

Ce parcours, balisé et autonome de 76,5 km ou 109 km pour les mordus du vélo, s’adresse aux plus expérimentés, notamment parce qu’une vitesse moyenne de 20 km/h doit être respectée pour y participer. Des encadreurs accompagneront les cyclistes qui doivent prévoir suffisamment d’eau ainsi qu’un dîner, puisqu’une halte est prévue à l’horaire (durée approximative du trajet : 5 heures 30 minutes incluant la pause du dîner).

La randonnée découverte : 53,5 km

Inscription : 8 h 15. Départ : 9 h

Ce parcours balisé et autonome de 53,5 km qui vous mènera dans les plus beaux endroits ruraux de Saint-Eustache et Mirabel, s’adresse également aux cyclistes initiés, puisqu’une vitesse moyenne de 20 km/h doit être respectée pour y participer. Des équipes d’encadreurs du club de vélo Cycloroute et du Studio Xollox accompagneront les participants tout au long du parcours. Aucune halte n’est prévue durant le trajet d’une durée approximative de 3 heures.

Le Mini tour de ville (environ 1,5 km)

Inscription : 9 h. Départ à 9 h 45

S’adressant aux tout-petits et à leurs parents, cette courte randonnée d’environ 1,5 km et d’une vitesse moyenne de 3 km/h, permet d’initier les jeunes au plaisir du cyclisme en toute sécurité.

Deux tours de ville pour le plaisir de rouler à Saint-Eustache!

Grand tour de ville (20,5 km). Inscription dès 10 h 20. Départ à 11 h (sans halte).

Petit tour de ville (8,3 km). Inscription dès 10 h 20. Départ à 11 h.

Ces circuits s’adressent aux cyclistes désirant sillonner les rues de Saint-Eustache, en toute sécurité, sur des parcours de catégories débutant et modéré. La vitesse moyenne du Grand tour de ville est d’environ 10 km/h et celle du Petit tour de ville est d’environ 5 km/h.

Photo-souvenir gratuite et tirage d’un vélo

Bien qu’une partie de cette journée soit axée sur les randonnées à vélo, celle-ci se veut d’abord et avant tout une grande fête familiale où tous, petits et grands, pourront en profiter pleinement. Après avoir complété leur circuit, tous les cyclistes et leur famille sont invités à faire la fête au parc Clair Matin, dès 11 h et à amener leur lunch pour pouvoir profiter du reste de la journée sur le site. Au programme : animation, musique, jeux gonflables, tirages, prix de présence, ateliers de maquillage et clowns viendront conclure cette journée en beauté et ce, jusqu’à 15 h. Chaque cycliste inscrit à l’un des circuits aura la chance de participer au tirage d’un vélo d’une valeur de 1 000 $ et pourra également obtenir gratuitement une photo-souvenir de son passage à la Vélo Fête!

« Les participants peuvent planifier leur journée en consultant les cartes de tous les parcours sur le site Web de la Ville au : saint-eustache.ca/velo-fete-2019. Une belle journée bien remplie les attend. Les membres du comité organisateur se joignent à moi pour leur souhaiter la bienvenue ! » a conclu la conseillère municipale responsable du plein air, Mme Isabelle Mattioli.