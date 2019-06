Lancement des Projets de Coopérative Jeunesse au Travail de Mirabel

Envie de profiter de votre été, mais des travaux vous attendent sur votre terrain? Vous avez une pelouse à couper ou du désherbage à faire? Les Coopératives Jeunesse au Travail de Mirabel (Projets CJT) sont de retour cet été à Saint-Augustin, à Saint-Canut et à Saint-Janvier pour vous donner un bon coup de main et vous permettre de profiter pleinement de la saison estivale!

Plus d’une trentaine de jeunes âgés entre 12 et 17 ans offriront jusqu’au 9 août une panoplie de services à prix très compétitifs avec leur entreprise coopérative, qui permet de stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes depuis plus de 20 ans.

Bientôt, ces jeunes seront à vos portes pour vous parler de leur projet d’entreprise accompagné de leurs reconnaissables ballons festifs et de leur remorque de travail verte fluorescente. En effet, depuis l’année 2018, les jeunes entrepreneurs se sont dotés de remorques à vélo pour transporter leur tondeuse, coupe-bordure, râteau et balais afin de répondre à vos besoins, et ce, de la manière la plus autonome qui soit! Vêtus de leur chandail jaune fluo, vous les verrez arpenter les rues afin de vous proposer leur aide et ainsi contribuer à leur communauté. Les activités du Projet CJT ont démarré en 1998, elles favorisent l’intégration des jeunes sur le marché du travail, le développement de l’estime de soi et de multiples compétences de travail, personnelles et sociales. Afin d’assurer la saine gestion de leur entreprise de services, les jeunes entrepreneurs seront formés à plusieurs niveaux (marketing, ressources humaines, comptabilité, service à la clientèle, etc.) par des coordonnateurs compétents qui assureront un rôle de mentorat et de coaching auprès d’eux.

De retour dès le 20 juin

L’ouverture officielle se déroulera le 20 juin dans festivité habituelle à l’extérieur des locaux des Maisons des Jeunes des secteurs de Saint-Augustin, Saint-Canut et Saint-Janvier. Musique, repas, jeux, rabais et autres surprises seront au rendez-vous pour les citoyens présents. Tous les citoyens de Mirabel sont invités à venir parler aux jeunes entrepreneurs qui seront vous épatés par leur enthousiasme. Pour faire appel aux services des Projets CJT, vous pouvez accéder au formulaire demande de services en ligne au www.mdjmirabel.ca/projet-cjt/ qui sera activé dès le 20 juin ou au numéro commun suivant : (579)-858-0717.

Pour davantage d’information sur les projets de l’Association, consultez le site web et la page Facebook de l’organisme.