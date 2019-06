Moisson Laurentides souligne l’implication de ses donateurs

Le 30 mai dernier avait lieu la soirée Reconnaissance des donateurs dans les locaux de Moisson Laurentides, situé à Blainville. Cet événement 5 à 7 a permis de mettre en lumière la contribution inestimable des entreprises de la région tout en leur permettant d’être informés sur l’utilisation de leur don au quotidien.

Plus de 75 personnes, principalement du milieu des affaires, ont pu bénéficier d’une visite guidée pour apprécier toute l’orchestration nécessaire à la cueillette, la manutention et à la redistribution des aliments. Que ce soit par des dons en argent, en denrées ou en biens et services, sans leur soutien, Moisson Laurentides ne pourrait poursuivre ses activités. Pour clore cette soirée, chaque entreprise s’est vu recevoir une plaque de reconnaissance en guise de remerciements qui pourra être fièrement affichée dans leurs locaux.

« C’est collectivement que nous tentons d’enrayer le problème de la faim et du gaspillage alimentaire, pour lequel notre organisme existe. Chaque donateur est un maillon essentiel de la chaîne d’entraide qui nous permet réaliser notre mission qui est de combattre la faim et nourrir l’espoir » souligne la directrice générale de Moisson Laurentides, Annie Bélanger.