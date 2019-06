Fête des voisins : pour célébrer ensemble notre belle communauté!

Les citoyens sont invités à participer à la Fête des voisins le samedi 8 juin prochain, en organisant un 5 à 7, un BBQ ou un autre type d’activité, comme le feront des milliers de Québécois à travers la province.

Pour aider les Lorrains dans l’organisation de leur événement, la Ville de Lorraine leur prêtera des tables et des chaises, en plus de leur offrir gracieusement un gâteau, qui leur sera livré le 8 juin. De plus, Provigo Dominick Casault s’associe en offrant une carte-cadeau de 20 $ par événement (quantité limitée) pour les achats de la fête. Afin de bénéficier de ces avantages, les citoyens doivent s’inscrire au plus tard le 26 mai prochain. Pour ce faire, il suffit de transmettre le formulaire d’inscription complété à [email protected] ou de le déposer en personne au Service des loisirs et de la culture (33, boul. De Gaulle). Ce formulaire peut être téléchargé au www.ville.lorraine.qc.ca.

« L’an dernier, 15 fêtes ont été organisées, ce qui était un nombre record à Lorraine. C’est un plaisir de voir un nombre de participants croissant à chaque édition. Nous espérons qu’encore plus de groupes célébreront leurs liens de bon voisinage ensemble, d’autant plus que ces liens contribuent au sentiment d’appartenance à notre belle communauté », mentionne le maire Jean Comtois.

Pour de l’information supplémentaire, les citoyens sont invités à communiquer avec la Ville au 450 621-8550, poste 275.