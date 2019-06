La Grande fête de Sainte-Thérèse, un rassemblement annuel festif

C’est le samedi 15 juin prochain que se tiendra la Grande fête de Sainte-Thérèse au parc Richelieu. Entre 10 h et 16 h, une foule d’activités gratuites plus amusantes et originales les unes que les autres seront offertes aux citoyens et aux visiteurs.

« Avec l’été qui tarde à arriver cette année, nous comptons sur l’époustouflante Grande fête pour en donner le coup d’envoi. C’est l’occasion pour les petits et les grands de se rassembler autour de la piscine du parc Richelieu et de participer ensemble à toutes sortes d’activités. Rire, bouger, chanter, discuter et s’émerveiller, les festivités de la Grande Fête à Sainte-Thérèse, c’est tout ça! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Une programmation enlevante

À 11 h, Fredo le magicien vous convie à un rendez-vous unique et abracadabrant! Démontrant une énergie débordante et une passion contagieuse, il saura vous couper le souffle grâce à ses numéros dépouillés d’artifice. Ne manquez pas la prestation musicale de l’Académie des arts Trouve ta voie à 14 h, et laissez-vous porter par le spectacle de la troupe de danse de la Maison des jeunes des Basses-Laurentides, à 15 h.

Des nouveautés au menu

Parents et enfants seront assurément comblés par la panoplie d’activités proposées en continu sur le site, dont trois nouveautés : un carré de sable géant pour les tout-petits, une zone d’arcades pour les ados et un bassin de ballons fous pour tous! Des trampolines acrobatiques, des jeux gonflables, Ma tente à lire, de l’animation ambulante et plus encore sauront aussi divertir toute la famille.

Des activités et courses aquatiques seront bien sûr de la partie puisque la Grande fête lancera officiellement la saison 2019 de la piscine Richelieu. Le maillot de bain est donc de mise. Il ne fait pas encore très chaud? Rappelons que l’eau de la piscine est chauffée!

Un point d’eau potable sera aménagé en complément aux fontaines déjà sur place, tous sont invités à apporter leur bouteille réutilisable. Enfin, un espace pour pique-niquer permettra de refaire le plein d’énergie entre deux activités. Une halte-allaitement sera aménagée dans le chalet du parc Richelieu pour les mamans et leur poupon.

Cet événement est organisé en collaboration avec le Club Optimiste de Sainte-Thérèse et sera annulé en cas de fortes pluies ou d’orage.

Consultez le calendrier des activités au www.sainte-therese.ca pour connaître tout ce qui se passe à Sainte-Thérèse cet été!