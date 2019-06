Le CISSS des Laurentides crée près de 165 postes pour venir en aide aux jeunes de notre région

Afin de répondre à la hausse constante et récurrente des signalements traités par l’équipe de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et des demandes pour obtenir des services psychosociaux au programme jeunesse, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides procède actuellement à la création de près de 165 postes qui viendront répondre à ces besoins.

Ces créations de postes s’avèrent plus qu’essentielles dans la mesure où depuis quelques années, l’augmentation de l’achalandage dans les deux secteurs d’activité reposait sur les épaules du même nombre d’intervenants.

L’ajout d’intervenants à l’équipe d’évaluation de la DPJ aura un impact direct sur les délais d’attente à l’évaluation des signalements reçus. Les intervenants dédiés à ce service auront la possibilité d’apporter toute l’attention nécessaire à la vérification des faits signalés et à l’analyse de la situation de l’enfant et ainsi établir si sa sécurité ou son développement est compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse. L’équipe d’application des mesures et des services de proximité recevra aussi le renfort nécessaire pour maximiser sa présence auprès des enfants, adolescents, parents et familles qui vivent des difficultés majeures sur le plan de leur fonctionnement personnel, familial ou social. Finalement, le nombre d’éducateurs œuvrant auprès des jeunes dans la communauté et auprès de ceux hébergés dans les différents campus jeunesse du CISSS des Laurentides à Huberdeau, Saint-Jérôme et Sainte-Sophie sera également bonifié.

« Cette création massive de postes est une décision phare de notre établissement. Elle montre toute l’importance que nous accordons au bien-être des enfants, adolescents et familles de notre communauté. Mais aussi elle nous permet de nous distinguer à titre d’employeur de choix, soucieux d’offrir des conditions de pratiques optimales et agréables à tous ces professionnels dévoués qui, au jour le jour donne le meilleur d’eux-mêmes. », tient à préciser M. Jean-François Foisy, président-directeur général du CISSS des Laurentides.

Offerts tout d’abord aux employés des différents services de l’établissement, ces emplois seront par la suite affichés dès la mi-juillet à l’ensemble des personnes qui souhaiteraient se joindre à la grande équipe du CISSS des Laurentides. Toute personne intéressée est invitée à déposer sa candidature en ligne dès maintenant, directement dans la section carrière du site de l’établissement : www.santelaurentides.gouv.qc.ca.