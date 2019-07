Une amitié qui se vit sur deux continents Le pacte d’amitié entre Sainte-Thérèse et Lagoa fête ses 25 ans

La Ville de Sainte-Thérèse était heureuse de souligner le 27 juin dernier, les 25 ans d’existence du pacte d’amitié avec sa ville jumelle Lagoa, située sur l’île de Sao Miguel, dans l’Archipel des Açores au Portugal.

« Ce pacte d’amitié, c'est un lien que nous nourrissons depuis maintenant un quart de siècle. Il représente beaucoup pour la Ville de Sainte-Thérèse, puisque nous avons développé au fil du temps une amitié véritable, malgré l’océan qui nous sépare. Nos affinités avec ce peuple chaleureux et dynamique transcendent les barrières tant langagière que géographique », a souligné madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

C’est sous forme d’échanges ponctuels à saveur culturelle, sportive, mais également économique que se traduit le pacte d’amitié. Soulignons la dernière visite à Lagoa d’une délégation thérésienne en juillet 2018. Accompagnée du conseiller municipal Armando Melo, cette délégation était composée de membres des Braves de Sainte-Thérèse et de danseurs du Groupe folklorique Virons-là. Pendant leur séjour, des matchs amicaux de soccer et des prestations de danses folkloriques ont permis aux deux cultures de partager et de mieux se connaître.

Dans chacune des municipalités se trouvent également un endroit spécialement dédié à sa jumelle. À Sainte-Thérèse, nous retrouvons la Place Lagoa, située sur la rue de l’Église en face de l’hôtel de ville. Outremer, la ville portugaise a baptisé l’une de ses places Largo Santa-Theresa, afin de reconnaître le lien qui unit les deux communautés.

En 2014, une magnifique œuvre en cuivre avait d’ailleurs été dévoilée à Lagoa pour souligner les 20 ans d’amitié entre les deux villes, alors qu’avait eu lieu l’inauguration de la Promenade des Açores, un prolongement de la Place Lagoa, du côté de Sainte- Thérèse. Des panneaux informatifs se trouvent d’ailleurs à chacun de ces endroits pour partager le récit du pacte d’amitié nous unissant.

Rappelons qu’un comité dédié au pacte d’amitié entre Sainte-Thérèse et Lagoa veille à la pérennité de cette union. Il est composé de membres de l’administration municipale ainsi que de la mairesse Sylvie Surprenant et des élus municipaux Régine Apollon, Armando Melo et Luc Vézina.