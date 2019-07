Suzie Mallette, enseignante en adaptation scolaire, reçoit la médaille de l’Assemblée nationale du Québec

Le jeudi 20 juin dernier, Mme Suzie Mallette, enseignante en adaptation scolaire à l’école Notre-Dame, a reçu la médaille de l’Assemblée nationale du Québec.

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, a tenu à reconnaître le travail inestimable qu’elle exerce auprès des élèves autistes avec son projet La beauté des différences. La présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, Mme Paule Fortier, des collègues de travail, d’anciens élèves, des amis et les membres de sa famille étaient réunis pour célébrer cette reconnaissance.

En bref : le projet

Ce projet scolaire met en lumière une réalisation de jeunes élèves voulant partager, à travers le monde, un message portant sur la beauté des différences, la paix, la tolérance et l'amitié. Des messages ont ainsi été rédigés sur un morceau de casse-tête, ce dernier étant le symbole de l'autisme.

« Ces messages à la tolérance et à l’amitié nous rattachent aux plus belles valeurs humaines qui soient. Depuis son lancement en décembre 2017, la chaîne de paix, de tolérance et d'amitié a visité 271 pays/états soit 66,59 % du monde! Quel exploit accompli par Mme Mallette et ses élèves! Un bel exemple de dépassement de soi qui mérite grandement d’être souligné, encore et encore », a affirmé Paule Fortier, présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.

Chaque morceau de casse-tête a d'abord été envoyé à une personne ayant pour responsabilité de le transférer à une autre afin qu'une chaîne mondiale de tolérance, de paix et d'amitié se crée.

Mme Mallette a rédigé le texte d’une chanson, L’amour à l’unisson, que l’artiste J.B. Jo a ensuite composé. Ce sont des enfants qui interprètent les chœurs. Plus de 300 personnes ont travaillé à l’enregistrement du clip. 50 sous par téléchargement de cette chanson seront remis à la Société de l'autisme des Laurentides.

Cette chanson figure d'ailleurs au palmarès de l’ADISQ. Il est possible de suivre le projet sur leur page Facebook La beauté des différences.

« C’est avec enthousiasme que Mme Mallette a mis sur pied ce projet pour les élèves avec qui elle évolue au quotidien. En plus de l’aspect pédagogique de ce projet, les élèves ont la chance de vivre une expérience enrichissante tant sur les plans personnel et interpersonnel. Mme Mallette est une dame de cœur, une enseignante passionnée. Je remercie Annie Renaud, directrice de l’école Notre-Dame, pour avoir soutenu la concrétisation de ce projet », a quant à lui mentionné Jean-François Lebeau, directeur général adjoint.

La médaille

La Médaille de l'Assemblée nationale du Québec est remise par les députés de l'Assemblée en guise de reconnaissance, à des personnes de leur choix ou à titre de cadeau officiel, à des députés d’autres parlements, à des élus ou à d’autres personnalités lors de missions à l'extérieur du Québec ou à l'occasion d'accueils à l'hôtel du Parlement. Elle est composée de bronze, fini antique laqué.