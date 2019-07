Saint-Colomban interdit les sacs d’emplettes à usage unique sur son territoire

À compter du 1er novembre prochain, les sacs d’emplettes à usage unique seront interdits dans les commerces du territoire de Saint-Colomban. Cette mesure vise à réduire à la source les déchets plastiques et à contrer la pollution causée par ces sacs qui se retrouvent fréquemment dans l’environnement et notamment dans la rivière du Nord.

En effet, selon Environnement Canada, plusieurs animaux marins, tels que les poissons, les dauphins, les baleines, les tortues et les oiseaux, sont affectés par les débris de plastique, dont les sacs de plastique, qu’ils confondent avec de la nourriture.

L’interdiction vise les sacs d’emplettes en plastique, les sacs oxobiodégradables ou photodégradables, ainsi que les sacs compostables, exception faite toutefois des sacs de papier.

Des sacs pourront continuer d’être distribués par les commerçants pour les produits alimentaires en vrac (ex. fruits, viande, noix), les produits déjà emballés par un procédé industriel, les sacs de nettoyage à sec et les sacs contenant du matériel publicitaire (ex. Publisac).

Les commerçants du territoire sont invités à écouler leurs stocks de sacs d’emplettes à usage unique d’ici la mise en application du règlement le 1er novembre 2019.

À propos Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 16 000 habitants et s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, avec les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations, consultez st-colomban.qc.ca.