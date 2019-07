3 idées de relooking pas cher pour embellir votre nouvel intérieur

La saison des déménagements étant passée, plusieurs personnes se retrouvent dans une nouvelle demeure qu’ils ont envie de mettre à leurs goûts. Pour économiser de l’argent, il est possible que vous ayez fait quelques compromis sur l’aspect esthétique de votre nouvelle résidence en vous disant que vous arriverez à la rendre jolie à moindre coût. Évidemment certaines modifications nécessitent un investissement plus grand et si elles sont nécessaires à votre confort, il est conseillé de faire une demande d'argent rapide. Par contre, si les travaux nécessaires sont purement esthétiques, il est possible de s’en sortir sans trop dépenser si on agit intelligemment.

La couleur

Cet aspect peut sembler banal ou particulièrement évident, mais changer simplement la couleur des murs peut faire une immense différence dans l’apparence de votre nouveau logis. La simple action de tout repeindre en blanc peut donner un look plus actuel et récent. Par contre, lorsqu’une maison est peinte en blanc, les meubles et les accessoires décoratifs se doivent d’être intéressants visuellement si vous voulez un look personnel. Évidemment, il est aussi possible de mettre des couleurs plus vives pour donner de l’éclat à votre décor. C’est une bonne option si vos meubles sont neutres et que vous désirez une ambiance vibrante.

Le seconde main

Si vous avez besoin de vous procurer de nouveaux meubles et accessoires, se tourner vers des articles de seconde main peut vous faire sauver beaucoup d’argent en plus de donner une ambiance unique à votre décor. En ce moment, les articles des années 50 sont particulièrement tendance et ils s’agencent très bien à des items plus contemporains. Pour un décor avec plus de punch, les meubles des années 60 et 70 sont souvent très colorés et ont des forment intéressantes qui peuvent rapidement donner de l’intérêt à une pièce. Parfois, un simple meuble au design inusité peut suffire à habiller complètement un espace et à le rendre joli.

Les rénovations mineures

Dans le cas des pièces comme les salles de bain et les cuisines, il est plus compliqué de simplement s’équiper de nouveaux meubles et accessoires pour en changer l’allure. Les changements doivent souvent être majeurs, mais ils n’ont pas à être dispendieux. Vous pouvez par exemple repeindre les portes d’armoires et de meubles-lavabos pour les actualiser. Vous pouvez aussi poser un dosseret pour amener du punch et de la texture à la pièce. Pour les planchers, il existe aussi des peintures adaptées aux différents revêtements de sol et des revêtements en linoléum peu dispendieux et facile à installer.