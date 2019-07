Une attestation d’études collégiales (AEC) en comptabilité en 9 mois ? Oui, c’est possible grâce à notre programme qui débutera le 9 septembre 2019.

L’AEC Principes et techniques comptables de la Formation continue du Cégep Gérald-Godin, s’adresse aux candidats adultes qui désirent travailler dans le domaine de la comptabilité. Il est conçu à la fois pour les personnes qui possèdent de l’expérience dans ce domaine et ceux et celles qui n’en ont pas. Ce programme permet aux participants de développer de nouvelles compétences ou de les actualiser. Pour les plus jeunes, cette profession est une porte d’entrée vers le marché du travail.

À la fin du programme, un stage obligatoire de cinq semaines (150 heures) permet aux étudiants d’appliquer leurs connaissances en plus d’acquérir une expérience dans une entreprise située au Québec. Ainsi, les finissants sont rapidement opérationnels dans leurs tâches dès leur entrée en emploi. Cette expérience combinée au diplôme AEC constitue un atout pour trouver l’emploi idéal.

Les diplômés de ce programme peuvent intervenir à toutes les étapes du cycle comptable. Ils accomplissent également des tâches connexes à la comptabilité : gestion du fonds de roulement, planification budgétaire, impôt sur le revenu et traitement de la paie et des avantages sociaux.

Les départs à la retraite qui rendent nécessaires l’embauche de personnel, la mobilité professionnelle ainsi que le roulement de la main-d’œuvre créent des possibilités d’emploi très intéressantes. Les PME et les grandes entreprises sont constamment à la recherche de personnes qualifiées pour effectuer différentes tâches comptables à l’aide d’outils informatisés.

La Formation continue du Cégep Gérald-Godin, située dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal, offre des programmes actualisés et axés sur les besoins des employeurs. L’AEC Principes et techniques comptables : votre carrière à portée de main.

Renseignements :

Début de l’AEC Principes et techniques comptables — Le 9 septembre 2019

Les locaux sont situés à l’intérieur des Galeries des Sources :

Formation continue et services aux entreprises

Cégep Gérald-Godin

3109, boulevard des Sources

Dorval (Québec) H9B 1Z6

(514) 626-8555