Le samedi 13 juillet dernier, la Roue de fortune chez vous était de passage à Sainte-Thérèse. Mme Francine Dugas a tourné la roue et a ainsi remporté un montant de 30 000 $!

Mme Dugas est une femme très active et dynamique, elle n'arrête jamais! En plus de travailler, de prendre des cours de danse, de faire du sport, elle bricole et n'a pas peur de manier les outils.