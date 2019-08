L'héritage d’un grand entrepreneur

La Ville de Mirabel, avec l’autorisation des membres de la direction de Savoura et de la famille, publie sur ses réseaux sociaux et son site Internet une vidéo tournée le 6 juin dernier, aux serres Savoura à Mirabel, en présence de son président. Considérant l’événement tragique survenu peu de temps après, soit le 10 juillet, qui a coûté la vie au président, M. Stéphane Roy, et à son fils Justin, et par respect pour la famille, la Ville avait retardé la mise en ligne de la capsule vidéo.

Cette dernière a été réalisée dans le cadre de la série Portraits d'entreprises de la Ville de Mirabel, dans une optique de mise en valeur des entreprises mirabelloises. La série propose des capsules illustrant fièrement le parcours et l'historique d'entreprises bien d'ici. La vidéo peut être visionnée sur la page Facebook de la Ville de Mirabel (www.facebook.com/VilleMirabel), sur la chaîne YouTube (sous la playlist Portraits d’entreprises) et sur le site Internet au www.ville.mirabel.qc.ca sous l’onglet culture-et-loisirs/patrimoine/portraits d’entreprises.

La Ville de Mirabel est fière de mettre en lumière ce fleuron québécois à qui nous souhaitons de continuer de prospérer en mémoire du fondateur décédé et désire offrir par cette même occasion ses plus sincères sympathies aux membres de la famille de M. Roy et de son fils Justin ainsi qu’aux employés des Serres Sagami – Savoura.