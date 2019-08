Quel type de campeur se cache-t-il en vous ?

Derrière le terme « campeur » se cache plusieurs profils bien différents. Les voici :

Le baroudeur

Ce que vous aimez dans le camping, c’est l’aventure et la nature ? Vous êtes un campeur de type baroudeur. Pour vous, camper c’est avant tout profiter de l’extérieur et dormir dans la nature. Vous pouvez alors choisir une tente moins chère en vente dans un entrepôt à Montréal, ou carrément dormir à la belle étoile dans un sac de couchage.

Seul ou d’autres baroudeurs, vous partez avec votre sac à dos et le strict nécessaire. En bon aventurier, vous maîtrisez l’allumage d’un feu de camp, et savez parfaitement reconnaître les végétaux et animaux qui vous entourent. Vous appréciez aussi de vous promener au cœur de la forêt, pour un dépaysement total.

Le campeur social

Ensuite, il y a le campeur social ; celui pour qui camper rime avec communauté. Ici, le but est surtout de se retrouver entre campeurs, pour passer de bons moments ensemble. Chacun a son propre hébergement et tout le monde se réunit pour partager des activités communes.

C’est le principe des ‘espaces camping’ : chaque campeur a sa parcelle, entourée de plusieurs voisins. Diverses installations collectives sont également proposées, comme les sanitaires ou la piscine. Et bien souvent, ces campings accueillent les mêmes habitués tous les ans, qui sont ravis de se retrouver entre amis campeurs.

Le nomade

Cette autre forme de camping est appréciée par les campeurs nomades : le road trip. Au lieu de parcourir la forêt à pied pour trouver un bel endroit où dormir, le nomade va rouler dans son camping-car.

Ainsi, il peut dormir, manger et se laver à l’intérieur, tout en variant les paysages. Cette option offre une grande flexibilité et permet de parcourir de longues distances, tout en conservant un certain esprit camping.

Le tout équipé

Enfin, nous avons le campeur tout équipé. Avec lui, le camping prend un tout autre sens. Pas question de dormir dans une simple tente, ni de se contenter d’un confort rudimentaire. Le campeur de luxe loge dans sa caravane tout équipée.

Plus sédentaire que le nomade, il peut quand même parcourir une certaine distance pour trouver le lieu idéal. Le campeur tout équipé peut également opter pour un camping social, mais sans avoir à utiliser les installations communes.

Conclusion

Et vous, quel type de campeur êtes-vous ?